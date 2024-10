Talent Rus prodloužil ve Spartě: Cesta do áčka? Neskutečná konkurence

Nejprve spolu s dalšími mladými sparťany čelil drtivé síle juniorky Manchesteru City v UEFA Youth League (0:3), o pár dní později si spravil chuť prodloužením smlouvy se Spartou. S velkým talentem Danielem Rusem úřadující ligový šampion nadále počítá, ostatně už v létě nastoupil do přípravného duelu s AIK Stockholm. Aktuálně v osmnácti letech patří k oporám béčka, v probíhajícím ročníku Chance Národní Ligy vstřelil čtyři branky. „Prošel jsem celou sparťanskou akademií, nyní jsem rád za to, že nastupuji v B týmu. Osobní cíle mám ale samozřejmě vyšší,“ říká.

Jak tedy vidíte svou budoucnost s ohledem na posun do hlavního týmu Sparty?

„Je to pro mě speciální, když se od jedenácti let posouváte sparťanskou akademií dál a dál. Jsem rád, že teď hraju druhou ligu, ale budu doufat, že krok výš přijde. Zároveň momentálně hráči, kteří jsou na mém postu v áčku, jsou úplně někde jinde. Bylo přesto dobré, když jsem se například dostal s áčkem na soustředění nebo se zúčastnil jejich tréninku a mohl se od nich učit. Konkurence je neskutečná.“

Stejně jako A tým se připravujete v podmínkách strahovské akademie. Cítíte nějaké propojení s hlavním týmem Larse Friise?

„V realizáku áčka je trenér Michal Vávra, který s námi probírá zápasy druhé ligy. Hodně mi pomohl, když jsem začínal v béčku. Rozebírali jsme naše zápasy u videa, koukali jsme na různé situace. I Lars Friis sleduje naše tréninky, všímá si nás a myslím, že lid z áčka o nás ví.“

Pojďme k zajímavé konfrontaci s mladíky Manchesteru City v rámci Juniorské ligy UEFA. Jak jste hodnotil prohru 0:3?

„Obrovská zkušenost a fotbalová lekce. Kolotoč. V kabině jsme přesto za tuhle možnost byli rádi a ostudu jsme neudělali. Největší dojem na mě udělal Farid Alfa-Ruprecht. Vypadal, že už se pohybuje v dospělém fotbale čtyři roky. Rozdíl mezi námi a City byl, hlavně ohledně fyzické stránky.“

Kdo vás ještě ze sestavy soupeře zaujal?

„Dobří byli jejich stopeři, jak hráli v klidu. Celkově mě překvapila taktika City, proti takovému týmu jsem ještě nehrál. Musím se vrátit k Ruprechtovi. Má skvělé rychlostní předpoklady, utíkal nám po kraji hřiště. Zařídil jejich první gól a dělal nám velké problémy.“

Udělalo na vás dojem zázemí akademie Manchesteru City?

„Moc času na prohlížení jsme neměli, ale z toho, co jsme viděli, můžeme říct, že to tam mají neskutečné. Přesto to není až takový rozdíl oproti tomu, co máme k dispozici my na Strahově.“

Čím si vysvětlujete, že jste zatím v Youth League nestačili na Salcburk, Stuttgart ani City?

„Pokaždé nám uteče začátek zápasu a začneme hrát, až když nám teče do bot. Musíme hrát od začátku a nedostávat zbytečné góly. Doufám, že zbylé zápasy se nám povedou lépe hlavně výsledkově. Posouvá nás to. Na druhou stranu jsme ve Spartě a chceme každý zápas vyhrát. V tomto ohledu spokojení být nemůžeme.“

Jak je pro vás složité přepínat mezi fotbalem v juniorské LM a seniorskou druhou ligou v Česku?

„Kvalita City na juniorské úrovni podle mě byla vyšší, než s čím se potkáváme v naší druhé lize, v níž to není tolik o fotbalovosti, ale soubojích. Jsme výborně připraveni běžecky a silově, zkušenosti ale zatím nabíráme. Proto je pro nás asi těžší hrát proti Vyškovu nebo Chrudimi.“

Loučka: Kluci musí potlačit ego ve prospěch týmu

Mladíci Sparty si užívají luxusu, který ve druhé lize nemá nikdo jiný. Zázemí na Strahově jim dodává veškerý servis, včetně toho trenérského pod vedením Luboše Loučky a nad tím vším ční dohled šéfa sparťanského A týmu Larse Friise. Musí se občas fotbalové naděje krotit, aby jim hlavu nezamotala skutečnost, že patří do sparťanské organizace? „Občas takový moment nastane, patří to k jejich věku. Pak musíme zakročit my nebo spíš jim ukázat jinou cestu, aby svoje ego potlačili ve prospěch týmu,“ říká kouč béčka Loučka.

Talentovaní sparťané mají neustálou motivaci. „Trénujeme ve stejný den a čas jako áčko, jsme hodně pospolu, což je pro kluky prospěšné. Vědí, že na ně někdo seshora kouká. Když kluci udělají dobrý trénink, je velký předpoklad, že to Friis viděl,“ doplňuje Loučka.

V áčku Sparty převládají cizinci, angličtina je nutností. Lingua franca, neboli celosvětově nejrozšířenější jazyk se používá i při trénincích béčka, kde rovněž kope pár hráčů se zahraničním pasem. „Mně angličtina ve škole bavila, ve fotbale je to nutnost, pokud u nás přijdete do kontaktu s hráči A týmu a chcete se s nimi normálně bavit, i třeba o rodině a ne jen o fotbalových věcech,“ popisuje záložník Lukáš Penxa.

Na anglické výrazivo během tréninkových jednotek si zvykl i kouč Loučka. „Nejsem ten, kdo by četl Shakespeara v originále, někteří kluci umí anglicky lépe, takže bych s radami měl chodit spíš za nimi,“ usmál se.