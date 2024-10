Lavičkovo zrcadlo: I Sparta ztrácí na City sebevědomí. Rozdíl v kvalitě

Před utkáním jste říkal, že vám City nastaví zrcadlo. Jaký byl pohled do něj?

„Viděl jsem rozdíl v kvalitě - a to hlavně v ofenzivní. Celkově, ale zejména křídel, která nám dělala problémy rychlostně.“

Vy máte také hvězdičky, například Vojtěcha Hranoše s Danieleme Rusem. Proč tak moc zaostávají?

„Nestačíme součinností, dominovali také rychlostně, jak už jsem říkal, měli jsme problémy je vůbec zastavovat. A také jsou sebevědomější.“

Ale vy jste přece Sparta. Ten velký klub.

„Ano, jsme sparťani, ale pak přijde na takovou konfrontaci, na vyšší úroveň - a ten rozdíl je patrný. Pak se sebevědomí ztrácí. Je to pro nás výzva, abychom si vybírali takové hráče, kteří budou ochotní na sobě pracovat, zlepšovat se. Nebude jim stačit být jen tady.“

Nebuďme jen negativní. Pochválíte tým za některé pasáže?

„Musím poděkovat fanouškům, přišli kluky povzbudit. V zápase jsme se dostali do šancí, měli jsme dejme tomu dvě zakončení, to je dobře. Na druhou stranu je to málo v porovnání s tím, co si vytvořili domácí. Běhali jsme především bez míče, věnovali jsme se defenzivě.“

Proto měli minimálně dva hráči na konci křeče?

„Ano, přitom třeba Vojta Novák patří mezi nejpoctivější a nejlépe fyzicky připravené kluky.“

Soupeř vás ohromil. Co prostředí v jeho akademii?

„Sledovali jsme i její fungování. Lidé v klubu byli velmi otevření, pustili nás do zákulisí, měli jsme možnost do něj nahlédnout.“