Buduje se nová tvář Líšně. Vrba vábí bývalé svěřence, ozval se i na Spartu

V Brně je pozdvižení. Pavel Vrba se ve středu oficiálně stal trenérem SK Líšeň. Jarní část druhé ligy má o atrakci postaráno. Malý klub angažoval slavného trenéra s ambiciózním záměrem – postoupit do Chance Ligy. „Je to pro mě nová výzva,“ vyznal se. Po nuceném odchodu se Zlína se k trenérské profesi vrací po více než roce. Do týmu chce velmi zajímavá jména.

Informace deníku Sport a webu iSport.cz z minulého týdne se potvrdily. Pavel Vrba našel práci v Líšni. Nový solventní majitel klubu Igor Fait jednašedesátiletému kouči předložil nabídku, která šla jen těžko odmítnout - dobré finanční podmínky plus maximální ambice. Miliardář má totiž velké plány. V Brně chce z Líšně učinit fotbalovou značkou číslo jedna a Vrba má být jedním z nástrojů k dosažení cíle. Postup do ligy je trenérovým hlavním úkolem.

„Zaujala mě nabídka klubu, který má jasnou vizi postupu do první ligy. Je to pro mě nová výzva, rozhodl jsem se ji přijmout. Věřím, že Líšeň má na to do nejvyšší soutěže postoupit, předchozí trenéři zde odvedli velký kus práce, na který chci navázat. Zároveň jsem rád, že součástí týmu zůstává Milan Valachovič, jeho znalost prostředí a zkušenosti jsou pro klub velmi cenné,” popsal první dojmy Pavel Vrba.

Jestliže první polovina trenérské kariéry vynesla Vrbu až na samý vrchol (dva tituly s Plzní, účast na mistrovství Evropy), po dobrovolném odchodu z reprezentačního křesla nedokončil smlouvu u šesti posledních zaměstnavatelů. Začalo to předčasným odchodem z Machačkaly, po třetí titulové sezoně zmizel i z Plzně, následovaly krachy v Razgradu, ve Spartě, Baníku a naposledy ve Zlíně. Aura úžasného Vrby se rozplynula, kouč byl během posledních angažmá viditelně vyhořelý, nepřipravený na práci v psychicky vyčerpávajícím prostředí.

Po ročním odpočinku, kdy se Vrba hodně věnoval rodině i sám sobě, vypadá připraveně. Evidentně pár kilo shodil, v krátkém videu, které Líšeň včera uveřejnila, vypadal svěže. „Do jarní části soutěže vstupujeme s vizí pokusit se probojovat na příčku, která zajišťuje účast v baráži o první ligu. Tento ambiciózní cíl si žádá posílení celého týmu. Když říkám týmu, nemyslím tím jen hráče, ale i realizační tým. Proto přivádíme velmi zkušeného trenéra Pavla Vrbu, od kterého se ostatní mohou hodně učit,” pronesl generální ředitel klubu Libor Kleibl, dvacet let pracující na stejné pozici ve Slovanu Liberec.

S příchodem renomovaného trenéra zavládlo v klubu nadšení.