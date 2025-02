Jarní taháky druhé ligy: zajímavá Morava, Petržela s Necidem a béčka

Je to tady, od pátku až do pondělí můžete zase sledovat Chance Národní Ligu, tedy druhou nejvyšší fotbalovou soutěž v Česku, která ožívá po takřka čtyřměsíční pauze. Čtyři hrací dny? Jak by řekl klasik: kdo z vás to má? Vybíráme hlavní taháky jarní části, pikantní bude tentokrát zejména dění na Moravě.