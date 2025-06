Talent Plzně ztratil ostych a na EURO U21 chce do základu: Vím, že jsem tu nejmladší…

Za výběr do 21 let ještě neodehrál ani minutu, dokonce se ani jednou neprodral do nominace trenéra Jana Suchopárka. Výbornými jarními výkony v dresu Plzně ale stoper Jan Paluska zaujal realizační tým natolik, že byl nakonec zařazen do výběru pro nadcházející EURO. „Trošku mě to překvapilo, ale dovolenou jsem ještě domluvenou neměl. Tušil jsem, že nominace může přijít,“ říká talent před odjezdem na Slovensko.