Výbuch Líšně s mladíky Slavie. Kouč: Nechápu, že se zkušení hráči bojí…

Kolem Líšně bylo v posledních měsících rušno. Díky vstupu miliardáře Igora Faita se začalo nahlas mluvit o pozdním ataku na postup do první ligy. Troufalém, byť s novým impulzem v podobě řady zkušených posil vcelku logickým. Hned na startu jarní části Chance Národní Ligy ale brněnský tým narazil, s béčkem Slavie prohrál 0:3 „Postupové ambice má možná tak Zlín. Pro nás je to nové,“ hodnotil rozčarovaný kouč Milan Valachovič, který tým převzal po Pavlu Vrbovi.

Šlo o souboj generací. Zatímco Líšeň vyrukovala v Radotíně se sestavou o průměrném věku 29,5 let, béčko Slavie mělo průměr 21 let. A to ho ještě masivně zvyšoval sedmatřicetiltý držák Michal Švec. Bylo to vidět na pohybu. Zatímco slávističtí mladíci posíleni o rychlého áčkaře Simiona Micheze hýřili pohybem, Moravanům dělalo problém ovládat hru.

Právě skrze Micheze šlo přestavěné slávistické béčko do vedení, křídelník dorazil na zadní tyči ránu sedmnáctiletého Karla Belžíka. Talentovaný teenager sám ve druhé půli zvýšil krásným přímým kopem. Šance Líšně? Hrozilo se jen ze standardních situací a ze střední vzdálenosti. Domácí Filip Slavata si musel připsat jen jeden těžký zákrok v tutovce Luďka Pernici.

„Je to obrovské zklamání, malovali jsme si to jinak. V generálce jsme hráli velice dobře, ale nepřenesli jsme to. Je to na zamyšlenou, protože jsme oproti domácím byli zkušení. A já ze všeho nejvíc nechápu, proč se zkušení hráči báli hrát. Věřil jsem, že právě zkušení nám dodají klid v kombinaci. Ale my dvacet minut vůbec nehrajeme, nechceme kombinovat, odkopáváme balony,“ sdělil Sportu přímo po utkání značně skleslý kouč Milan Valachovič.

Pro Líšeň mohlo být i hůř, těsně před půlí chytil Tomáš Vajner pokutový kop. Je vysoká prohra a zdvojnásobení bodové ztráty na Viktorii Žižkov závažnou trhlinou v postupových ambicích? „Poslyšte, postupové ambice má možná tak Zlín. Pro nás je to nové, máme nového majitele, hodně nových hráčů. Převládá u mě zklamání z výkonů některých hráčů, ale nejen nových,“ řekl Valachovič.

Řádil Černohorec, posila na lavičce

Naopak soutěžní debut trenéra Jana Jelínka u slávistických mladíků nemohl dopadnout lépe. V kontextu toho, že na hřiště proti brněnským matadorům nastoupili i nezletilí či čerstvě zletilí hráči, šlo paradoxně o dospělý výkon. Trenér, který nahradil Davida Střihavku, navíc musel skládat klasicky tým v zimě nanovo – množství mladíků zamířilo do jiných celků v první či druhé lize.

„Výhodou je, že se tu s kluky hrozně dobře pracuje, mají svoje sny. Že odsud jde spoustu hráčů do ligy je dobrá vizitka líhně Slavie. Přišli noví hráči, ti mají zase nové ambice,“ řekl Sportu a vyzdvihl například Vladimíra Perišiče. Černohorec se slavným příjmením byl sice autorem neproměněné penalty, na hrotu útoku ale odváděl velké množství práce, ze které byl v 90. minutě odměněn gólem na 3:0. Celkově se dostal zhruba do pěti šancí, navíc poctivě presoval a sklepával míče záložníkům.

„Ve Vlada věříme, jeho forma graduje. Navíc ukázal silnou mentální sílu, neproměnil penaltu. Odpracoval tolik věcí, a byl tak důležitý, že kdybych si měl vybrat mezi možnostmi neproměnit penaltu či nebýt vidět, vyberu si tu první,“ hodnotil bývalý kouč Zlína.

Mimo sestavu naopak zůstaly dvě větší jména, která Slavia draze přivedla a měla ve větší míře vypomoct B týmu. Timothy Ouma, který dohání kondici a hrál s béčkem i generálku, do Radotína nepřijel, bulharský brankář Alex Božev zase usedl na lavičku. Podle informací Sportu nepanovala s hrou mladíka, který za velký peněžní obnos přišel z CSKA 1948 Sofia, v přípravě moc velká spokojenost.

„S Alexem musíme být opatrní, musí se sžít s týmem, zvyknout si na novou zemi, překonat jazykovou bariéru… Dostal příležitosti v přípravě, ale Slavata si o pozici číslo jedna výkony řekl a proti Líšni to svou vyspělostí potvrdil. Dodával klukům klid,“ naznačil současný stav slávistických gólmanů Jelínek.