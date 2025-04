Velký návrat?! Zlín se nejspíš přižene v létě do Chance Ligy se zvučnou posilou. Podle informací webu iSport by Ondřej Čelůstka (35) rád dohrál úspěšnou kariéru v rodném městě, odkud před šestnácti lety přestoupil do Slavie. „Pro klub a fanoušky by bylo skvělé, kdyby přišla taková osobnost,“ říká Pavel Kuka z hráčovy agentury International Sports Management. Bývalý reprezentant aktuálně působí v tureckém Bodrumu.