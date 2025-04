Šustr: Sestup Zbrojovky? Zní to strašidelně, v klubu si neuvědomují, co hrozí. Trápí mě to

Ve Zbrojovce hrál i trénoval, klub má pořád v srdci. A navždy bude mít. Při představě, že slavná moravská fotbalová značka zahučí do MSFL, se Pavel Šustr (50) otřepe. „Zní to strašidelně, byla by to katastrofa,“ uleví si. „Přišlo nám to jako sci-fi, ale podívejme se na tabulku. Jsme poslední, všichni koušou,“ podotýká současný kouč reprezentace U-20. O záchranu Brna má obavy.

Má pocit, že si v klubu dostatečně neuvědomují, co hrozí. Že je pád do třetí nejvyšší soutěže opravdu docela blízko. A hlavně, není vidět zlepšení výsledků, ani hry. „Jenom slovy to nepůjde," říká v rozhovoru pro deník Sport a iSport Pavel Šustr, jenž chodí na Srbskou skoro na každý domácí zápas – a nebaví se. Na Zbrojovce mu záleží, když o ní mluví, říká „my“.

Jak vám je, když sledujete pád Zbrojovky?

„Trápí mě to. V klubu nejsem, takže cokoliv, co řeknu, by byly jenom moje domněnky. Zvenčí to vnímám tak, že situace je vážná. Doteď jsme poslouchali hodnocení zápasů, podle kterých to vypadalo, že se nic neděje. Pomalu jsme se radovali z toho, že jsme s někým doma remizovali. Měli jsme mít dobrý pocit, že jsme prohráli s Varnsdorfem 1:6. Je jasné, že problém bude hlubší a bude potřeba velké úsilí všech lidí, kteří za to jsou zodpovědní, aby tu situaci spravili. Už na podzim bylo alarmující, že se ty zápasy nedařilo zvládat.“

Co si myslíte o hráčském kádru?