Potočný: Špatná životospráva? Spekulace, jsem hodnej. V Líšni chce zůstat, má i barber kurz

Rivalskou Zbrojovku převzal před pár dny renomovaný kouč Martin Svědík. Byl to pro vás šok?

„Pro všechny úplně ne. S klukama ze Zbrojovky se bavím a něco se proslýchalo. Slyšel jsem to dřív, než to vyšlo. Jen jsem nevěděl, kdy k tomu dojde, jestli třeba až po sezoně. Asi ho tam přivedla koncepce klubu. I když jsem na druhé straně, klukům moc přeju. Doufám, že se zvednou a zachrání druhou ligu. Když přijde nový trenér, každý hráč začne trošku víc makat než předtím v zajetých kolejích. Může to kluky hodně popostrčit. Anebo můžou mít krvavé oči jako já. (úsměv) Byl jsem víc nahecovaný, protože to bylo proti Baníku, a navíc šlo po zranění o můj první zápas v základu. Byla to ode mě klukovina. Ten mladej se mi pak omluvil a řekl, že měl za úkol mě vyprovokovat.“

Znáte se s trenérem?

„Když jsem šel z Liberce do Baníku, pamatuji si, že mě chtěl do Slovácka.“