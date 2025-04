Rýsuje se pikantní baráž! Chrudim odehraje příští sezonu v Pardubicích, do ligy chce

Konec spekulací, Chrudim kvůli rekonstrukci svého stadionu odehraje příští sezonu v Pardubicích. Kluby, které jsou od sebe vzdálené čtvrt hodiny cesty autem, spolu podepsaly podnájemní smlouvu. V azylu bude Chrudim nastupovat bez ohledu na to, ve které soutěži bude v následujícím ročníku působit. Postoupit mezi elitu však druhý tým druholigové tabulky každopádně chce. „Proto to děláme,“ potvrzuje šéf klubu Tomáš Linhart. V baráži se východočeské celky zřejmě utkají mezi sebou.

STohle už nemá kam uhnout, v pardubické CFIG Areně budou hrát v příští sezoně dva profesionální kluby. Jeden víkend domácí, druhý Chrudim. „Mohu potvrdit, že klub FK Pardubice uzavřel podnájemní smlouvu s MFK Chrudim, který tedy může v nadcházející sezoně využívat CFIG Arenu pro své domácí zápasy. Důvodem je rekonstrukce chrudimského fotbalového stadionu,“ popisuje tiskový mluvčí prvoligisty Kazimír Svoboda.

Konkrétně se Chrudim momentálně zabývá umělým osvětlením. „Řešíme stavební povolení a financování,“ říká člen správní rady Tomáš Linhart. „Podnájemní smlouva musí být uzavřena na celý soutěžní ročník kvůli licenčním podmínkám. Pokud bychom hráli první ligu, strávíme v Pardubicích celý ročník. Pokud druhou, budeme se snažit o co nejkratší dobu v azylu.“

Jak je vidět, Chrudim se práva na účast v Chance Lize nevzdá. „Určitě ne,“ ujišťuje Linhart. S desetibodovým náskokem na třetí Vyškov a jedenáctibodovou ztrátou na vedoucí Zlín nezadržitelně míří do baráže na přelomu května a června. A jelikož Pardubice jsou o patro výš předposlední, na čtrnáctou Duklu ztrácejí pět bodů, rýsuje se momentálně pikantní východočeský souboj.

Pardubice s tím mají zkušenost, po postupu kočovaly do vršovického Ďolíčku. Ale přenechat svůj stánek minimálně na celou následující sezonu regionálnímu konkurentovi a v druhé lize ho vystřídat? Navíc přímo po neúspěšném vzájemném dvojzápase? To by pro favorita byla sportovní tragédie. Pokud se do té doby neprohodí celky na vršku druhé nebo spodku první ligy, je to každopádně reálná varianta.

Jak by aktuálně vypadala baráž:

Úvodní zápasy:

Pardubice-Chrudim

Vyškov-Dukla

Odvety:

Chrudim-Pardubice

Dukla-Vyškov

