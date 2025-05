Kuriozita ve druhé lize: v Olomouci musel zraněného rozhodčího nahradit sudí z divize

Vstoupit do diskuse (

Na Andrově stadionu se to nestalo poprvé, ale kuriozita to napříč fotbalovým prostředím zkrátka je. Z důvodu zranění hlavního rozhodčího Petra Dorušáka a nedelegovaného čtvrtého sudího musel být v poločase utkání Olomouc B-Vyškov (0:4) do akce povolán „arbitr z lidu“. Naštěstí se po půlhodině našel, a tak mohl být druholigový zápas dohrán.