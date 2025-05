Kde se rodil zlínský postup? Soustředění i sklípek s trenéry. Dostál: Partu tužíme často

Podzimní částí Zlín proplul natolik suverénně, že už v polovině sezony mohl ambiciózně pokukovat po Chance Lize. Mírné rozpaky se dostavily jen v dubnu, kdy Ševci třikrát remizovali a vůbec poprvé prohráli. Výhrami nad Varnsdorfem a Opavou však jakékoliv pochybnosti zmuchlali a zahodili do koše.

„Jarní sezona je pokaždé trošku jiná. Týmy ze spodku začínají sbírat body i proti favoritům. Myslím si, že po dlouhém odpočinku se rozdíly mažou. Ty týmy chtějí, hrabou ještě víc a už to není ani tak o fotbale, jako o bojovnosti. Je tam hrozně moc faktorů, ale my jsme věděli, že kvalitu máme, a kde ji máme. Neklesali jsme na mysli,“ vracel se ke složitějším týdnům brankář Stanislav Dostál.

Tři kola před koncem je hotovo, třináctibodový náskok na druhou Chrudim je zcela dostačující. V příští sezoně Zlín nahradí sestupující České Budějovice. „Popravdě, kdo by to řekl? Teď už můžu prozradit, že před sezonou jsem byl hodně skeptický. Kádr se budoval, pár lidí zůstalo, pár odešlo... Moc jsem tomu upřímně nevěřil. Myslím si, že mi dá spousta expertů za pravdu, ale zvládli jsme to,“ oddechl si Dostál.

V minulé sezoně Zlín z první ligy sestoupil po devíti letech. Sedmadvacet bodů tehdy na záchranu nestačilo, českobudějovické Dynamo na tom bylo o dva punkty lépe. „Je třeba si uvědomit a také dělat vše pro to, aby se to už neopakovalo. To, co jsme tam předvedli v poslední sezoně, nebylo úplně dobré. Zaslouženě jsme spadli. Teď to musíme vzít z opačného konce,“ věděl třiatřicetiletý brankář.

Bleskurychlý návrat se začal rýsovat už v létě na jižní Moravě, kde Zlínští absolvovali soustředění, na němž utužili partu. „Měli jsme tam sklípek i s trenéry,“ pousmál se Tomáš Poznar. „Partu tužíme celkem často,“ doplnil svého spoluhráče Dostál. „Byli u nás noví kluci, měli jsme den volna, tak jsme toho využili. Myslím si, že my starší si to pivo už někdy dát můžeme. Ale spojili jsme to i se sportem, hráli jsme tam beachvolejbal, což je taky náročné.“

Žlutomodrý kolektiv vyzdvihl i Poznar: „Musím pochválit také kluky, kteří přišli, protože charakterově k nám zapadli skvěle. Udělalo to mančaft. Držíme při sobě a jsme spolu rádi. Není to tak, že bychom v kabině nechtěli být. My v ní být chceme, jsme kamarádi, furt podnikáme nějaké akce a soutěžíme. Mezi námi je to fakt upřímné a hezké.“

Kostra zlínského týmu zůstane pospolu. Kouč Bronislav Červenka i generální manažer Zdeněk Grygera si však uvědomují, že aby bylo jejich mužstvo konkurenceschopné, musí přijít nové tváře. „Samozřejmě víme, kde je třeba posílit a zdvojit posty. Pracujeme na tom, pracovalo se na tom už v průběhu, ale všechno to zatím bylo jenom takové oťukávání,“ popsal trenér.

„Já pokračuju, mám tady platnou smlouvu, automaticky se mi prodlužuje,“ prozradil Poznar. „Na ligu se hodně těším, protože její značka šla nahoru. Je to velice kvalitní soutěž. Věřím tomu, že nebudeme nějaká ořezávátka a budeme dobří a konkurenceschopní,“ doplnil zkušený útočník.