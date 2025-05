Z Líšně je Artis. A v managementu tvář České televize! Boss Fait si rýpnul do Zbrojovky

Představení „rebrandingu“ klubu, který do zimy fungoval na polo profesionální bázi, bylo stylové. Kulisy vytvořila Fait Gallery, součást obchodního centra Vaňkovka. Boss Igor Fait při oficiální představovačce de facto nového klubu chyběl. Promluvil aspoň z nahrávky.

„Mojí podmínkou při vstupu bylo, aby šlo o brněnský klub. O názvu jsem dlouho přemýšlel. Vyústění toho všeho by mělo být derby v první lize,“ pronesl do kamery zámožný podnikatel, partner moderátorky Gábiny Partyšové. Na závěr si rýpnul do konfrontace se sousedem, za nímž stojí také lidé z metropole. „Bude to Artis versus pražská Zbrojovka.“

Setkání s médii provázel komentátor Ondřej Tomek, známá tvář redakce sportu v České televizi. To už je také víceméně minulost. Od 1. července přechází po třiadvaceti letech na externí spolupráci. Hlavní pracovní úvazek bude mít v Artisu jako ředitel komunikace. Nabídku mu dal přímo Fait. Dobrý přítel, jak sám řekl. Nebylo to snadné rozhodování, srdce má prý pořád televizní. Ovšem nakonec se nechal zlákat kurážnými vizemi.

„Dlouho jsem snil o tom, aby se v Brně hrál dobrý fotbal s přesahem do zahraničí. Tuhle myšlenku jsem měl v hlavě,“ popsal Tomek, který věří, že Artis jednou dokáže velké věci jako hokejová Kometa, když ji vzal do rukou Libor Zábranský.

Vedení potvrdilo stěhování klubu na Srbskou ulici, kde se podělí o zápasy se Zbrojovkou. Na hlavním hřišti nebude trénovat ani jeden z rivalů, zázemí tam nicméně zůstane Svědíkově celku. Artis dostane stánek do pronájmu 48 hodin před každým domácím utkáním. Jinak bude dál fungovat v Kučerově ulici, kde bude hrát mistráky béčko. Novým asistentem kouče Chytrého se podle informací Sportu stane Ondřej Kušnír. „Jsme domluvení,“ potvrdil trenérův bratr.

Jak už jsme avizovali, v létě dojde k zemětřesení v kádru. Nový sportovní manažer Vlastimil Chytrý přiznal, že klub oslovil zkušené obránce Filipa Nováka z Jablonce a Ondřeje Čelůstku z tureckého Bodrumsporu. Příchod bývalých reprezentantů je velmi reálný. „Byli bychom rádi, kdyby přišli oba. V týmu by plnili i roli mentorů,“ poznamenal Chytrý, jehož bratr Jiří má mužstvo na povel jako trenér. Tihle dva muži dávají dohromady tým, který v novém ročníku tvrdě zaútočí na historický postup mezi elitu.

Ačkoliv zatím žádné konkrétní podepsané jméno oficiálně neoznámili, pár hráčů už mají „podchycených“. „Z jednání mám velmi dobrý pocit. Hráči nám dvěma a našim cílům dokážou věřit,“ uvedl manažer Chytrý, jenž donedávna působil v agentuře Sport Top Management. I z ní nyní personálně čerpá. „Volal mi i Daniel Fila,“ zmínil s úsměvem klienta z italských Benátek.

Útočníkův letní příchod do Brna je samozřejmě nesmysl. „Do Česka se nevrátí,“ ujistil Chytrý s tím, že klub v tomto období oslovuje téměř výhradně hráče se zkušenostmi z tuzemské ligy. Potřebuje takové, kteří pomůžou okamžitě, bez delší aklimatizace. „Odeslal jsem sice dvě nabídky do zahraničí, ale víc se tomu chci věnovat v zimě,“ informoval.

Přesun z Líšně a nový název naštval mnohé fanoušky klubu. Ty nové hodlá Artis hledat v širším regionu jižní Moravy. „Je jasné, že zpočátku to bude bolet a skončíme zápasy ve finanční ztrátě,“ očekával Kuba. „Ale věřím, že z dlouhodobého hlediska to bude dávat smysl,“ doufal.

Faitův projekt zahrnuje rovněž sloučení mládeže se Svratkou Brno a vybudování tréninkového centra, které bude největší na Moravě. Pojme více než sedm stovek dětí. Posily pro „áčko“ se mají v budoucnu ve větším počtu rekrutovat z vlastních zdrojů.