Slavia Praha - Sparta Praha. Semifinále poháru ONLINE, ŽIVĚ | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25. Souček, 45+3. Souček Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil – Král, Souček – Masopust, Hušbauer (C), Olayinka – van Buren. Hosté: Heča – Zahustel, Costa (C), Štetina, Hanousek – Hložek, Hašek, Frýdek, Kanga, Plavšič – Drchal. Karty Domácí: Costa Hosté: Frýdek, Kanga Rozhodčí Pechanec – Paták, Dobrovolný, Ardeleanu. Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Vítěz Mol Cupu má jistou účast ve třetím předkole Evropské ligy. Ovšem je tu reálná šance, že by šel přímo do její základní skupiny. A to v případě, že vítěz probíhajícího ročníku EL si ve své domácí soutěži zajistí přímý postup do EL, jako se to poštěstilo Zlínu v ročníku 2017/2018 díky Manchesteru United.