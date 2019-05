Triumf Slavie v MOL Cupu? Naděje pro Spartu, Jablonec se vyhne baráži o Evropskou ligu | iSport.cz

Vítězství Slavie ve finále MOL Cupu nad Baníkem Ostrava (2:0) zvýšilo naděje Sparty na přímý postup do základní skupiny Evropské ligy. Letenským momentálně k přímé účasti chybí už jen to, aby Arsenal ve finále Evropské ligy porazil Chelsea. Jistotu vyhnutí se baráži o Evropskou ligu má Jablonec, který půjde ze čtvrtého místa do 2. předkola této soutěže. Naopak Ostravané musí doufat, že se do baráže v posledním kole probojuje a bude proti lepšímu z dvojice Boleslav, Zlín úspěšný.