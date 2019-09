Škoda SUPER! Narození syna a čtyři góly v poháru: Manželka byla úžasná | iSport.cz

O přírůstku do rodiny třiatřicetiletého střelce informovala Slavia na sociálních sítích. „Ve stejný den jako legendární Pepi Bican se o 106 let později narodil Matias Škoda. Přejeme celé čtyřčlenné rodině hodně štěstí a všechno nejlepší.“ Škoda už doma má dvouletého syna Samuela.

A na Žižkov, kde Slavia domácí zápas domácího MOC Cupu nezvykle hrála, přijel z porodnice ve velmi dobrém rozmaru. Po trochu nervózním začátku práskl v patnácté minutě do míče těsně za vápnem, brankář Dočekal na jeho střelu k tyči nedosáhl. 1:0 a demolice druholigového nováčka začala.

Krátce na to zvýšil Mick van Buren, pak už zase úřadoval Škoda. Nejdřív hlavou prudce zatloukl do brány centr Ševčíka ze standardní situace, v devětatřicáté minutě podobným stylem zakončil nabídku Holeše. Hattrick, jeden z fanoušků v tu chvíli na trávník „hokejově“ hodil kšiltovku.

Aby toho nebylo, ještě před přestávkou Škoda stihl i svůj čtvrtý gól. Úlohu teď měl nejjednodušší, po nedorozumění v obraně soupeře mířil jen do prázdné brány a zvýšil na 5:0. Kdo čekal, že Vyšehrad bude ligovému lídrovi klást odpor, pletl se. Po poločase bylo rozhodnuto.

„Je to úžasné. Nejlepší je, že se mi narodil syn. Byl to opravdu krásný pocit. Mám druhého, užívám si to,“ vykládal nadšený střelec. „Kdy jsem naposledy dal čtyři góly? To si fakt nepamatuju. V soutěžním zápase jsem dal jeden hattrick. Čtyři góly jsem dal možná někdy v Bohemce za béčko, když jsem hrál divizi,“ dodal.

Škoda v 59. minutě vystřídal a místo na hrotu přepustil Stanislavu Teclovi. Slavia po dalších trefách Frydrycha a Zeleného nakonec vyhrála jednoznačně 8:0. Kapitán "sešívaných" si velký den patřičně užíval.

Nechtěl přidat ještě víc branek? „Bylo by to hezké, ale už jsem si říkal, že se mi tam odrazí všechno. Že už je to trapné. Ne, kdybych přidal ještě další, bylo by to hezké. Ale už jsem to úplně nehrotil,“ pravil s úsměvem. „Všichni mi říkali, ať udělám dudlíky nebo něco podobného. Ale nedělal jsem to. Ovšem v duchu jsem si říkal, že je to pro něj a pro manželku, protože byla úžasná.“