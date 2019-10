Jablonec zachránil žolík Chramosta: Ale roli koušu těžko, jsem naštvaný | iSport.cz

Co říkáte na svou roli žolíka?

„Koušu to těžko, ale musím to zvládnout v hlavě. Čekám na nějaké šance, někdy jsem i trochu naštvaný, ale na prvním místě je tým a musím respektovat rozhodnutí trenéra. Nic jiného mi nezbývá.“

Vstřelil jste svůj 25. pohárový gól, na Horsta Siegla vám schází jediný zásah.

„Sleduju to, vím, že teď jsem jeden gól od prvního. Je to blízko, ale zároveň daleko, protože moc nenaskakuju. Dneska bylo štěstí, že bylo prodloužení, protože bych se tam zase nedostal... Ale aspoň, že dávám góly.“

Jak se seběhl ten první?

„Balon šel do lajny, opavský obránce to zblokoval přímo ke mně, tak jsem se nerozpakoval a vypálil jsem to. Podle mě ještě s pomocí teče domácího obránce to tam hezky zapadlo. Já moc hezkých gólů nedávám, ale tenhle řadím k těm hezčím.“

Před druhým gólem, když jste zakončil sólo kličkou, jste dostal pěknou přihrávku od Považance, že?

„Má pěkné štěstí, protože jsem byl na něho naštvaný, už v té první situaci to měl dát lépe. Dal to moc dlouhé, ale pak to napravil. Šel jsem sám, měl jsem v hlavě spoustu možností, jak to vymyslet, ale naštěstí jsem to vyřešil dobře a dal gól.“

Opava vás dost přitlačila, bylo složité to ustát?

„Zjednodušili hodně hru, mají vysoké hráče. Stopeři to tam taky natáhli, dávali tam dlouhé balony a bylo na našich stoperech, aby to uskákali. Podařilo se to, díky tomu máme vzadu nulu.“