Elektrikář se starostou větrali Plzeň. Střelec Chlumce: Tohle už asi nezažiju | iSport.cz

Vůně klobás, sele na rožni, naražené sudy a strašná spousta diváků. Stálo se v pětistupech, mnozí viděli jen na kus hřiště. Do Chlumce nad Cidlinou přijela v osmifinále MOL Cupu hrdá Plzeň. A byla blízko nepříjemnému krachu. Stejně jako před ní ligové celky Příbrami a Bohemians.

S třetiligovým týmem Viktoria prohrávala 0:2 po dvou trefách Tomáše Bastina. Ještě v sedmdesáté minutě…. Za kritického stavu trenér Pavel Vrba vypustil na hřiště Michaela Krmenčíka. V druhém prodloužení pak svým třetím gólem zápasu poslal superfavorita do dalšího kola.

„Trošku nás podcenili, asi jsou i zvyklí hrát na lepších trávnících. Hodinu jsme se drželi, pak ale poslali na hřiště Krmenčíka s Chorým, a to je vážně velká síla. Projevilo se to,“ pravil Bastin, pořízek na špici chlumeckého útoku.

Elektrikář pracující v automobilce děsil svým důrazem a přesným výběrem místa plzeňskou defenzivu celý zápas. Nebyl daleko od hattricku. Nakonec se spoluhráči kapituloval. „Tohle přesně lidi chtěli vidět. Doufali jsme, že to nějak zvládneme, ale že až takhle, to rozhodně ne. Je to něco fantastického, nikdy jsem to nezažil a asi ani už nikdy nezažiju. Všichni jsme si to užili,“ smál se navzdory vypadnutí.

Chlumecký soubor si musel vzít na zápas dovolenou. Hrálo se brzo po obědě, v půlce pracovního týdne. O elektrikáři, který v ČFL střílí jednu branku za druhou, už řeč byla. Na pravém kraji defenzivní formace zase v modrobílém dresu čelil plzeňským atakům Petr Veselka, starosta vesnice Libčany nedaleko Hradce Králové. Málem ztropili senzaci. Po velké show jim nadšení fanoušci tleskali ještě dlouhé minuty po utkání.

„Šli jsme na hranu našich možností. Nechtěli jsme být vzadu, ale naopak být aktivní, hrát nahoře. Dařilo se nám to. Plzeň to měla hodně těžký. Kdybychom dali na 3:0, byl by konec. Šance jsme na to měli,“ lamentoval trenér poražených Jan Kraus, bývalé křídlo Plzně či Hradce Králové.

„Když to bylo 2:0, byly myšlenky různé. Ale nakonec to asi dopadlo, jak mělo,“ připustil Bastin. Dost možná narážel na výkon velmi nepřesného rozhodčího Ondřeje Berky, který za stavu 2:2 neodpískal pokutový kop pro Chlumec po podezřelém zákroku Romana Hubníka na Tomáše Labíka…