Krejčí: Limbu jsem dával raději na přední tyč. Kozák s Dočkalem? Čítanka | iSport.cz

Byla Sparta jasně lepší?

„Takhle bych to úplně netvrdil. Ale na Spartě je v posledních zápasech znatelný nárůst formy a sebevědomí. Utkání mělo nějaký vývoj. Plzeň do zápasu nevstoupila špatně, důležitý byl první gól (Kanga proměnil penaltu). Spartu to nakoplo, do konce první půle byla lepší, přidala krásnou druhou branku. Po přestávce těžila ze sebevědomí, které nabrala.“

Zato Plzeň se zvedla pozdě.

„Kdyby vstřelila branku dřív, mohlo to být ještě zajímavé. V 90. minutě dala na 1:2, pak měla v následném tlaku možnost i na vyrovnání. Ale vzhledem k průběhu utkání si Sparta zasloužila postup víc.“

Řekl jste, že klíčová byla první branka Sparty. Udělal David Limberský při faulu na Libora Kozáka zbytečnou chybu?

„Kozák využil toho, že David zaváhal, při centru měl špatné postavení. Cítil kontakt a padl, byla to jasná penalta. Limbu znám. Co s ním mám zkušenost, raději jsem ho při podobných standardkách dával do pozice na první tyči. Osobní bránění není úplně jeho doména.“

O poločase ho trenér Guľa i vzhledem ke žluté kartě vystřídal. Šlo o správné rozhodnutí?

„Asi jo. Utkání bylo z obou stran o agresivitě, o důrazu, bylo to vyhecované. Sparta, aby zachránila sezonu, chce vyhrát nějakou trofej. Hrálo se o hodně, v soubojích to chvilkami jiskřilo. David je impulzivní hráč, mohl by se nechat vyprovokovat, také kvůli tomu, že měl kartu, ho trenér stáhnul. Kovi (Jan Kovařík) to ve druhém poločase určitě oživil, volba to byla asi správná.“

Měl Luděk Pernica lépe pokrýt Kozáka před druhým gólem Sparty?

„V první řadě bych ocenil Kozákovu práci v šestnáctce. Byla to čítanková akce, od Bořka ( Dočkala ) dostal krásný centr. Pro bránícího hráče je to hodně složité. Prováhal vteřinu, Kozák toho využil a dostal se náběhem před něj, pak už se to těžko zachraňuje. Prostoru v šestnáctce měl hodně, bylo to v náběhu. Centr i náběh byly u této akce ukázkové, jako trenér tohle hráčům rád ukážu. Takhle by měl hroťák pracovat.“

Plzeň poprvé prohrála pod trenérem Guľou. Může to tým poznamenat v nadstavbě a případném boji o titul se Slavií?

„Nemyslím si. Plzeňský kádr je velice zkušený, projet sezonu bez porážky nedokáže asi žádné mužstvo. Když se porážka dobře zanalyzuje, naopak to může přinést další vítězství. V Plzni následující zápas zvládnou a třeba nastartují další vítěznou sérii. Určitě ještě Slavii pozlobí.“

Proč zápas nevyšel Aleši Čermákovi a Pavlu Buchovi?

„Sparta se ponaučila z prvního zápasu. Plzeň v některých pasážích atakovala dost vysoko, donutila její hráče nakopávat dlouhé míče, to v předešlých zápasech tolik nebylo a Plzeň mohla hrát víc po zemi. Sparta také víc sbírala dlouhé míče. Hráči, které jste jmenoval, jsou silní spíš v kombinační hře. Spíš bych ocenil to, že Sparta se z prvního utkání ponaučila, využila i toho, že v lize má pět vítězství v řadě a nabrala sebevědomí. Přišla mi v utkání hladovější, také proto to zvládla ve svůj prospěch a dostala se do pohárového finále.“

Dělá vám radost, že se ve Spartě prosazují mladící Hložek, Krejčí, Karabec i Drchal, které můžete využívat v jednadvacítce?

„Samozřejmě to sleduju. Na Slovácku nastoupili čtyři mladí v základu. S Láďou Krejčím i Adamem Hložkem mám zkušenosti z jednadvacítky. Láďa je emotivní hráč, ideální do kabiny i na hřiště. Má správné emoce, je to vítězný typ. O Adamovi Hložkovi nemá moc smysl se bavit, hraje dlouhodobě výborně. Drchal nastoupil na Slovácku po delší době po těžkém zranění, jsem s ním v kontaktu, potřeboval by víc hrát. Je to otázka pro něj, jakou zvolit cestu, aby byl v příští sezoně víc vytížený. Mladého Karabce tak dobře neznám, ale na jeho věk musím ocenit, že utkání za Spartu zvládl. Určitě je to velký příslib pro český fotbal. Uvidíme i směrem k jednadvacítce, pořád jde o mladého kluka. Pro náš nároďák je to jenom dobře, že takoví kluci jsou vytěžovaní, obzvlášť v tak silném klubu, jako je Sparta.“

Rodí se vám na Letné reprezentační kostra pro EURO, pokud na něj s jednadvacítkou postoupíte?

„Spíš musím říct, že mi dělá radost většina kluků. V klubech hrají a ne druhé housle, naopak nastupují delší dobu v základu. To je oproti minulé jednadvacítce posun dopředu, na nás trenérech jednadvacítky teď je, abychom vybrali správné hráče a udělali z nich tým. Kluci tam partu mají a chtějí být úspěšní, to je velké plus.“

