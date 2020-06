Momenty poháru: bleskové vyloučení, nasazení Sparty i Guľova prohra | iSport.cz

Jaké zajímavé momenty nabídla pohárová semifinále? • FOTO: koláž iSport.cz O finálovém obsazení je jasno. Vítěz MOL Cupu vzejde z dvojice Liberec – Sparta. Oba celky si to rozdají o trofej 1. července. Ve středu učinily poslední krok k rozhodujícímu zápasu. Slovan vyhrál v Olomouci, Letenští doma zvládli souboj s Plzní. V obou semifinále bylo nač se koukat a nebyla nouze o drama. Co zápasy o postup přinesly?

Kuchtovo bleskové vyloučení Když přicházel Jan Kuchta v 59. minutě na hřiště v semifinále poháru proti Olomouci, určitě si nepředstavoval, že za pár okamžiků bude v šatně. V 69. minutě nejprve vstoupil Michalu Vepřekovi po faulu do rozehrávky a viděl první žlutou kartu. Ani se nenadál a o čtyři minuty později už měl před očima druhou. Pomocí ruky totiž poslal míč do domácí branky. Na rozdíl od Diega Maradony ji ale sudí postřehli a on se musel po vyloučení pakovat do sprch.

Alibekovova paráda Od 28. srpna 2019, kdy se trefil na hřišti Mariánských Lázní, mimochodem také v MOL Cupu, čekal Achmed Alibekov na svůj další gól v dresu Liberce. Ten přišel v důležitou chvíli, v semifinále poháru na hřišti Olomouce. Ukrajinský záložník se v nastavení první půle postavil k trestnému kopu a střelou přes zeď do horního rohu branky nedal domácímu brankáři Aleši Mandousovi šanci. Jak se později ukázalo, pro Slovan měl jeho zásah postupovou příchuť a zahraje si díky němu doma U Nisy finále proti Spartě.

Nasazení Letenských Jako noc a den. Tak odlišně působily dva výkony Sparty po koronavirové pauze proti Plzni. V tom prvním, ligovém, jí nevyšlo prakticky nic, včetně taktiky a prohrála. V poháru jako by ale nastoupil jiný soubor. Možná výkonu pomohl i brzký gól z penalty, ale spíše fakt, že věděli, oč hrají. Hnacím motorem bylo splnění cílu, kterým byl postup do finále. Sparťané působili na hřišti živě, soupeři nedali zadarmo metr prostoru. Rychle k němu přistupovali, byli důrazní a dřeli jeden za druhého. Jako příklad týmovosti slouží zejména situace z 80. minuty, kdy Milan Havel sestřelil Guélora Kangu. Okamžitě k místu přiběhli Ladislav Krejčí a Lukáš Štetina a do záložníka Viktorie se pustili, aby mu ukázali, že něco podobného trpět nehodlají, byť si za to nakonec odnesli žluté karty. Fotbalisté Sparty oslavují první gól v semifinále MOL Cupu, který z penalty vstřelil Guélor Kanga • Foto Pavel Mazáč / Sport

První Guľova prohra Od svého zimního příchodu neokusil hořkost porážky, v soutěžním ani přípravném utkání. Trenér Plzně Adrian Guľa během 21 utkání, do nichž Západočechy vedl, dosáhl na 19 vítězství a dvě remízy. Narazil až v semifinále MOL Cupu na Spartě, která jeho svěřence porazila 2:1 a postoupila do finále. „Vstup do zápasu jsme měli dobrý, ale nedotáhli jsme to do finálních přihrávek, což Spartě dělá problémy. Pak přišla penalta, která nás trochu rozrušila, a obrovská efektivita při druhém gólu. Kluci se potřebovali uklidnit, protože když to bylo 2:0, měla Sparta větší křídla. Kluci mákli, snížili jsme a na konci tam byla ještě jedna velká šance. Sparta byla trošičku šťastnější a efektivnější,“ uvedl po zápase plzeňský kouč. Plzeňský kouč Adrian Guľa během semifinále MOL Cupu na Spartě • Foto Pavel Mazáč / Sport

Zachránce Heča Dlouho to vypadalo, že Sparta proti Plzni po dvou gólech v úvodní půlhodině směřuje k poklidnému postupu. Jenže v 90. minutě snížil Milan Havel a zadělal na drama. Viktoria se ještě vrhla do útoku a ve čtvrté minutě nastavení se sražená střela Pavla Buchy snesla na hlavu Luďka Pernici. Ten, ač zády, poslal míč nebezpečně na branku, ale gólman Sparty Milan Heča předvedl parádní reflexivní zákrok. Letenští si tak mohli oddychnout a za pár sekund slavit vytoužený postup do finále poháru. Milan Heča v závěru semifinále poháru proti Plzni zachránil Spartě postup • Foto Pavel Mazáč / Sport