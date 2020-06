Liberec - Sparta, finále MOL Cupu: Dočkal: Triumf by mladé posunul o kus dál | iSport.cz

Před šesti lety byl u toho, kdy se Sparta radovala z posledního úspěchu. Ve finále poháru Plzeň na stadionu v Edenu skolila v penaltovém rozstřelu. Od té chvíle však letenské vitríny strádají. Ve středu to chce kapitán Bořek Dočkal změnit. „Kolem triumfu v MOL Cupu jsou dva motivační prvky – je to trofej, na kterou Sparta čeká dlouho, což je jedna z největších motivací. A pak je tu účast v evropských pohárech,“ připomněl zkušený záložník před soubojem s Libercem.

Karviná - Sparta: Dočkalův první gól po návratu na Letnou! Zvyšuje na 3:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

„Těžko. Tehdy jsme za sebou měli mimořádně úspěšnou sezonu, vyhrávali jsme téměř v každém zápase. Ztráty byly minimální, sestava se neměnila a nebyla žádná zranění. Tým během sezony nabral velké sebevědomí, se kterým pak do finále poháru šel. Nyní si také věříme, jdeme do zápasu s tím, že trofej vyhrajeme, ale je jasné, že sezona nebyla pro Spartu úspěšná jako před šesti lety. Nicméně si myslím, že tým zaslouží za dohrávku ligy pochvalu. Na to, jaký náročný program byl, jsme předváděli dobré výkony a byli jsme schopni vyhrávat zápasy, kdy tlak nebyl malý, a věděli jsme, že se musíme dostat na pohárové příčky.“

Napadlo by vás před šesti lety, že klub budete na další příležitost vyhrát trofej čekat takovou dobu?

„Naopak jsem cítil, že Sparta je na cestě k tomu, aby v dalších letech dominovala a přidávala jednu trofej za druhou. V tom vidím i velký rozdíl, jak jsem situaci vnímal tehdy a jak v současnosti. Člověk si uvědomí, že si v hlavě něco maloval, že takových zápasů bude hrát ještě tolik, ale další příležitost jsem dostal až po šesti letech. Proto říkám, že každou šanci na zisk podobné trofeje je důležité využít.“

Jak moc důležitý by byl triumf v poháru pro mladé hráče v kádru?

„Pro vývoj týmu, který je nyní velmi mladý, je to zásadní věc. Stejně jako každá ligová výhra v sezoně, která vám zvedne sebevědomí. Platí to i pro každý zvládnutý těžký zápas. Kluci by mohli zažít oslavy s fanoušky a vidět, kolika lidem by tento úspěch udělal radost. To jsou zážitky a zkušenosti, které vás jako fotbalistu posouvají.“

Chystáte pro ně motivační řeč?

„Zápasy šly v tak rychlém sledu, že by nebylo úplně dobré předbíhat a soustředit se na finále, které nebylo na pořadu dne. Až na předzápasovém tréninku jsme se soustředili na duel s Libercem. Sice máme mladé kluky, ale myslím si, že už mají něco odehráno a někdy není na škodu o tom tolik nepřemýšlet. A věci si zkrátka nepřipouštět. Jít si zápas jednoduše užít.“

Sparta v Liberci z posledních devíti zápasů vyhrála jen jednou. Navíc je to často vypjatá bitva. Proč?

„Asi se nevyhneme tomu, že tu bitvu budeme muset podstoupit, ale myslím si, že s tím nemáme problém. Rozhodně tam nepojedeme v poraženecké náladě. Každý kdo jede do Liberce, s tím musí počítat. Je to tamním prostředím, tím, jak tým Spartu vnímá a jak se na ni dokáže nachystat. Záleží také, kdy u Nisy hrajete. Když přijdete na podzim, moc dobře se vám nehraje, protože terén vám to neumožní, ale v aktuálním období bude hřiště připravené v dobrém stavu, aby bylo možné soupeře fotbalově přehrát.“

Berete jako extra motivaci, že ovládnutí poháru vás posune do třetího předkola Evropské ligy, které se navíc bude hrát jen na jeden zápas?

„Právě kvůli tomuhle by bylo dobré pohár vyhrát. Bude to dost nevyzpytatelné. Myslím si, že to bude výhoda slabšího z vylosované dvojice, i když nevíme, na koho bychom narazili. Pokud však můžeme jedno předkolo přeskočit, musíme toho využít. Obecně panují kolem triumfu dva motivační prvky – je to trofej, na kterou Sparta čeká dlouho, což je jedna z největších motivací. A pak je tu účast v evropských pohárech. Chceme je vrátit zpátky na Letnou, hrát zápasy před vyprodaným stadionem s kvalitními soupeři.“

Máte v paměti rok 2008, kdy jste v libereckém dresu ve finále proti Spartě zahodil v rozstřelu penaltu a Letenští posléze proměnili a vyhráli?

„Pamatuji si to, to je věc, na kterou nezapomenete. Tehdy mě to hodně mrzelo, ale byli jsme asi dva, tři, kteří nakonec neproměnili, takže aspoň to nebylo bolestivé, že bych byl jediný, kdo selhal. Penaltový rozstřel takové situace přináší a musíte počítat s tím, že buď budete za hrdinu, nebo to všem zkazíte.“

Šel byste znovu?

„Od toho momentu uplynulo spoustu let, a pokud by měl další rozstřel přijít, nebál bych se vzít odpovědnost znovu na sebe.“