Liberec - Sparta, finále MOL CUPU: Hoftych o Kotalovi i zraněných | iSport.cz

Fotbalový svátek pro celé město a obrovská šance na návrat Liberce do pohárové Evropy. Naposledy si, tehdy ještě tým Jindřicha Trpišovského, zahrál na mezinárodní scéně během sezony 2016/2017. Od té doby nic, teď však skvělým finišem zůstal ve hře hned na dvou frontách a už ve středu jedna z nich vyvrcholí finále MOL Cupu se Spartou. „Soupeř nemá šest let trofej, bude ji chtít získat. Oba týmy mají obrovskou motivaci, vítěz poháru je v lepším postavení než třetí klub ligy," začal Pavel Hoftych.

Den jedna. Liberec se poprvé od roku 2015 prodral do finále poháru, tehdy v něm setnul na penalty rivala z Jablonce, teď přichází další pikantní souboj. K Nise přijede pražská Sparta, kvůli opatřením ale většina libereckých fanoušků bude muset zápas strávit náměstí Dr. Eduarda Beneše u velkoplošné obrazovky. Lístky z celkové kapacity (sesekané opatřeními) se dělily fifty fifty.

„Domácí prostředí je pořád obrovskou výhodou. Hlavně v tom smyslu, že bychom jinak měli hrát na Spartě," přiznal Hoftych bez okolků. „Je příjemné, že se finále bude hrát U Nisy, kluci to tu znají, mají svou kabinu a jde o určitě lepší variantu než hrát na Letné. Jsme za to rádi, vykopali jsme si to až sem a karty jsou rozdané."

Slovan zatím se Spartou vybojoval v sezoně aktivní bilanci, první dva zápasy vyhrál 3:1 a 2:0, v nadstavbě padl na Letné před necelými dvěma týdny 1:4. Už kdysi liberecký trenér mluvil před vzájemným zápasem o hledání slabých míst, ty jsou teď v novém systému Pražanů podle něj mnohem těžší najít.

„Václav Kotal je zkušený pragmatik, který ví, co po mužstvu chce. Podařilo se mu stabilizovat sestavu, obranu našel ve dvojici Hancko-Štětina. Sparta je poctivá směrem dozadu, což bylo u trenéra vždycky," vysvětloval svůj pohled na soupeře. Kouč má podle něj u týmu autoritu. „Nejde o fotbal, kde jsou hráči tlačeni až do takového rizika jako za předchozího trenéra (Václava JÍlka), je tam méně hluchých míst. Sparta je momentálně určitě kompaktnější, než byla dřív."

Velkou otázkou zůstaval před finále start dvojice Achmed Alibekov - Alexandru Baluta, oba záložníci se zotavovali ze zranění. „Uvidíme, jak na tom budou kluci ve středu ráno. Máme ještě před zápasem trénink a rozběhání. Jsme optimisté, zranění Alexe Baluty (kotník) bych nazval standardním, určitě to není zevnitř, je léčené zvenčí," vysvětloval 53letý trenér. Do sestavy se mu jistojistě vrátí Tomáš Malinský, který musel v posledním ligovém kole s Baníkem (2:1) stát kvůli dvěma žlutým kartám.

Únava se projevuje, kádr Slovanu nemá moc příležitostí k rotaci. Minule poprvé od začátku naskončil 19letý Michal Beran a rozhodně nezklamal. „Dnes už zápasy kluci hrají na krev a jde to vidět nejen u nás, ale i u soupeřů. Všichni hráči v první i druhé lize jedou v obrovském zápřahu, nejsou na to ze zápasové formy zvyklí. Jsou za to ale rádi, je pro ně lepší hrát než trénovat," popisoval Hoftych.

„Momentálně si nedovedu představit, že by někomu v zápase se Spartou ve finále poháru došly síly a my ho třeba ještě nevyhecovali k tomu, aby pokračoval dál. Nebojíme se toho, že bychom to nedali a soupeř je ve stejné situaci," pokračoval trenér dál a tiskovou konferenci zakončil vtipnou historkou z přípravy. Slovan si penaltový rozstřel vyzkoušel už ve čtvrtfinále proti Slovácku, teď ho trénoval i před finále.

„Dali jsme si v pondělí penalty, klukům chybí na závěr sezony nějaké peníze v kase, takže potřebujeme najít hříšníky. Pár se jich tam objevilo. Samozřejmě i to je varianta, ale o ní nikdo na začátku zápasu nepřemýšlí. Jdeme do toho a uvidíme."