Liberec - Sparta, finále MOL Cupu: Co může rozseknout zápas? | iSport.cz

Efektivita

Není těžké načrtnout, v jakém duchu se finálová řež odehraje. Sparta bude mít územní převahu, míč na svých kopačkách. Slovan si zaleze do obranného valu a bude čekat na rychlé výpady. Je téměř jisté, že si Letenští nějaké šance připraví. Daří se jim to ostatně v každém utkání. A ačkoli dávají spoustu gólů, mohli by být ještě efektivnější. Teď to bude platit dvojnásob. Severočeši totiž umí být z brejků doslova smrtící.

