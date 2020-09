Karviná rozstřílela tým z přeboru. Jsem rád, že šli na testy, řekl Herc

Zatímco kanonýr Michal Papadopulos nebo brankář Petr Bolek si na vedlejším hřišti v civilu hráli se svými dětmi, záložní sestava MFK Karviná si ve druhém kole MOL Cupu bez problémů poradila s Unií Hlubina (6:0) z krajského přeboru. Pro záložníka Christiána Herce (21 let) to byla šance se v novém týmu, kde je na hostování z Wolverhamptonu, ukázat. V lize za Karvinou zatím odehrál jen dvě minuty v Opavě. Na Hlubině dával gól na 5:0. Dvě branky přidal Roman Haša, po jedné Tomáš Jursa, Dávid Guba a Vojtěch Smrž.

Jak jste si pohárový zápas proti Hlubině užili?

„Co jsem zažil poháry na Slovensku nebo s Plzní, tak první kola poháru jsou vždy nejtěžší. Když tady přijede první liga, tak celý tým tím žije. Dobře, tohle je Ostrava, velké město, ale i tak tím celé místo žije, je na nohách. Těžký zápas, za stavu 0:0 tam měli břevno (ve 12. minutě domácí Švábík), kdyby dali, byl by to třeba jiný zápas a bylo by to těžší, dobývat obranu. Naštěstí se nám povedlo dát první gól, rychle druhý a ve druhém poločase jsme přidali další. Tím jsme si to ulehčili.“

Spousta týmů z nižších soutěží pohár odřekla, protože nechtěli investovat do testů na COVID-19. Potěšilo vás, že Hlubina do zápasu šla?

„Určitě, pro každého je lepší hrát než jen trénovat. Byl jsem rád, že si Hlubina testy nechala udělat a mohli jsme hrát. Pro mě osobně vysloveně dobře. V Plzni jsem toho minulou sezonu moc neodehrál a přes koronu nám odpadla i slovenská repre, takže jsem rád, že jsem se zapojil do ostrého zápasu. Abych nabral kondici. Když nastoupím do ligy, abych nebyl v desáté minutě s vyplazeným jazykem.“

Jak vnímáte boj o místo v Karviné?

„Konkurence je pro každého hráče jen dobře, takže super. Konkurence je třeba. Všichni teď hrají super, kéž by nám to vydrželo celou sezonu. Abychom takhle hráli. Doufám, že se prosadím.“

Co si slibujete od angažmá?

„Jako každý chci hrát a pomoct týmu k lepším výsledkům. Abychom bojovali o vyšší příčky.“

V Plzni jste v minulé sezoně odehrál jen pár minut v jednom ligovém zápase, prostor jste nedostal, bylo to pro vás zklamání?

„Bylo to zklamání, ale nemrzí mě to. Poznal jsem, jak to chodí v top klubu, poznal jsem vynikající zázemí, fantastickou kabinu. Dalo mi to hodně. Že jsem nehrával, což je nejdůležitější, byl problém. Ale můžu říct jen to, že Plzeň je fantastický klub.“

Teď jste na druhém konci republiky, prakticky u slovenských hranic. Je vám tím prostředí bližší?

„V Plzni bylo ještě víc Slováků, ale je pravda, že tady je to blíž domů Jsem tam za chvíli, ale já to pořád vnímám jako Československo. Jedna země, není jazyková bariéra.“