První gól za Slavii, dítě na cestě. Teď chci double, říká Hromada

Vzal to strašnou oklikou, kterou by si sám nejradši odpustil. Slavii patří už víc než tři a půl roku, jenže pořádně si za ni nikdy nezakopal. Prodělal skoro rok dlouhé zranění, pak dvě hostování ve Slovanu Liberec. V úterý to konečně přišlo. Jakub Hromada dal ve svém 27. soutěžním startu za „sešívané“ první gól. Červenobílí i díky němu skolili Duklu 4:1 a postupují do osmifinále domácího poháru. A ještě jedna radost slovenského záložníka – s manželkou čeká dítě.

Konečně gól za Slavii, jak to prožíváte?

„Moc mě to těší, čekal jsem na to strašně dlouho. Jsem rád, že to tam konečně padlo, už pár minut předtím jsem měli dobrou šanci, kdy mi to Standa Tecl perfektně přihrál, vyčítal jsem si, že jsem to nedal. Naštěstí v další akci už jsem se trefil, znovu mi to krásně přihrál Staník. Jsem za to opravdu obrovsky rád a doufám, že budu přidávat další.“

Hned po gólu jste si schovával balon, na památku prvního gólu ale asi ne, že?

(smích) „Nechtěl jsem si ten míč nechat, sice by nám nechyběl, máme jich dost, ale bylo to z jiného důvodu. S manželkou čekáme dítě, chtěl jsem je takhle aspoň na dálku podzravit.“

Nastoupil jste i předtím v lize proti Sigmě, cítíte důvěru trenérů na začátku jara po dvou hostováních v Liberci?

„Já jsem realista a možná to byla i shoda náhod, která mi hrála do karet. Vrátil jsem se z hostování, někteří hráči měli covid, chyběli střední záložníci... Možná jsem ani nečekal, že půjdu hned do prvního zápasu, ale byl jsem na to dobře připravený a jsem za to rád. Teď to mám ve svých rukách, ale bude to strašně náročné. Když se podíváte na naši soupisku, samí reprezentanti... Zápasů ale bude dost a jsem rád, že jsem tu šanci teď dostal. Znovu ale říká, když se všichni marodi dají dohromady, bude náročné se do sestavy dostat.“

Třeba si teď své šance zlepšujete...

„Bavil jsem se s trenéry už před návratem z hostování, říkali, že se mnou počítají, že šanci dostanu. Odehrál jsem oba zápasy a udělám všechno, aby ty starty přibývaly. Věřím si a myslím, že byl správný krok, že jsme to hostování předčasně ukončili a vrátil jsem se. Jsem tu a porvu se o šanci hrávat častěji.“

A třeba i vyhrát trofej.

„Naše ambice jsou nejvyšší, chceme double. Pohár jsme vyhráli dvakrát za poslední tři sezony. Bude to náročné, cesta je ještě dlouhá, ale myslím, že máme tak široký kádr, že se o to porveme. Jednoznačný cíl je získat double.“