Plzeň vs. Přepeře. Tým z ČFL nevzdal svátek v poháru přes propad 350 tisíc

Měl to být historický moment mladého klubu, který vznikl v roce 2013. V rámci třetího kola MOL Cupu měla do Přepeř přijet Plzeň. Jenže to bude nakonec naopak, dnes v 10.30 se hráči třetiligového celku nasoukají do autobusu a vydají se na 183 kilometrů dlouhou cestu na západ Čech. Nebylo zkrátka zbytí.

Jelikož se v původním říjnovém termínu utkání nekonalo, bylo odloženo až na dnešek. Jenže v únoru je zelený pažit v Přepeřích pod sněhem, tím spíš v arktické zimě, která teď celé Česko sevřela. Zápas se tak mohl konat pouze na umělé trávě, jenže to Plzeň odmítla, na což má podle regulí soutěže plné právo. Viktoria podle všeho doufala, že Přepeře za těchto okolností vzdají postup bez boje, jako to udělala v této sezoně už řada amatérských celků (kvůli povinným testům na COVID-19) předtím.

„Takový návrh od Plzně padl, ale vůbec jsme o tom neuvažovali,“ tvrdí místopředseda oddílu Miroslav Kvapil. „Jde o vrchol našeho klubu a odměnu. A patrně i vůbec jediný zápas, který budeme na jaře hrát,“ dodává skepticky s odkazem na současnou situaci, v níž je restart ČFL v nedohlednu.

Přepeře přitom vyjde historický duel pořádně draho.

„Kdybychom hráli doma, přijdou tak tři tisíce lidí, na vstupném bychom měli minimálně čtvrt milionu v kase. Takhle nás to naopak bude stát tak stovku navíc, takže celkový propad 350 tisíc korun,“ počítá Kvapil.

S nějakou kompenzací ze strany Plzně nepočítá. Sigma Olomouc přitom dnes v identické situaci hradí podle informací deníku Sport Domažlicím dopravu i hotel. „Náš majitel do Plzně jede, třeba se o tom ještě pobaví. Ale sami nic nenabídli,“ dodává Kvapil, jehož klub kromě vysokých nákladů neodradila ani dlouhá zápasová pauza a zákaz společných tréninků.

„Chystáme se, jak se dá,“ říká k tomu trenér Josef Petřík mladší. „Podstoupili jsme testy na covid a od úterka trénujeme v omezeném režimu, tedy bez šaten a s minimálním kontaktem. Udělali jsme maximum a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodává s úsměvem.

Motivaci budou mít jeho svěřenci obrovskou.

„Chtěli jsme to hrát za každou cenu,“ přiznává. „Kluci jsou teď trošku zklamaní, že to nedává ani televize, ale i tak to bude velký zážitek i zpestření dlouhé přípravy, která zatím probíhá nudně. „Nemáme výsledkový cíl, hlavně nechceme dostat rychtu. Byla by to obrovská senzace, kdybychom Plzeň vyřadili,“ ví dobře Petřík.

A MOL Cup by tak aspoň kousek svého ztraceného kouzla získal zpět.