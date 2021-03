Ondrášek dál stůně: 15 zápasů, 1 gól. Brzdí ho extrémní snaha, řekl kouč

Stejný obrázek je k vidění téměř v každém utkání Plzně. Střela levou, jindy pravou, rána hlavou ze vzduchu, dorážka. Radost ale žádná. Míč se v síti netřepetá. Urostlý borec si jen vztekle dlaněmi přejede po tváři, zakleje a zvedne oči v sloup. Čiré nadšení ze vstřelené branky pořád nepřichází… Zdeněk Ondrášek stůně.

Stejné scény se opakovaly i v osmifinále MOL Cupu. Zápas co zápas zkouší zlomit osud. Ať je členem základní sestavy, nebo je Adrianem Guľou vypuštěn na bojiště z lavičky, neúnavně na hrotu pracuje, jenže ve střeleckých možnostech se chová nepřesně. Proti Hradci Králové pálil muž s přezdívkou Kobra z ideální pozice uvnitř vápna minimálně ve čtyřech případech. Třikrát hlavou, jednou levačkou, ale šipky cíl nenacházely. A když už si balon hledal cestu do sítě, narazil do hráče v černém dresu. Prostě zmar.

Přitom v Plzni jsou s Ondráškovým přístupem k povinnostem spokojeni. Chválí si jeho zaujetí pro práci, profesionální smysl k povinnostem. Jenže výsledek je prachbídný. Neskóruje, souží se. V posledních patnácti zápasech se reprezentační útočník trefil jen proti Baníku a v uplynulých duelech by ze sestavy – zcela logicky - vytlačen mnohem efektivnějším Jean-David Beauguelem.

„Kobra reaguje super. Z lavičky naskočil dobře, hned měl tutovku. On se nevzdá, o tom jsem přesvědčený,“ pravil plzeňský kouč po sobotní vítězné partii v Brně (1:0). Útočníka „nepopravil“ ani po dalším bezvýchodném duelu s Hradcem. „Brzdí ho někdy až extrémní snaha. Je potřeba nastavit rovnováhu, mužstvo mu musí dál připravovat šance. Když bude mít víc klidu, který získá tréninkovým procesem nebo první proměněnou šancí, tak nám významně pomůže, o tom jsem přesvědčený.“

V ostrém kontrastu s Ondráškovou marností vypadalo snažení Aleše Čermáka. Klub, který kreativního záložníka uvedl do velkého fotbalu, zničil třemi góly. Plzeň po vítězství 3:1 postoupila mezi nejlepší pohárovou osmičku, ale to bylo jediné pozitivum. Herně odvedl pouze podprůměrné představení, což Guľu pořádně namíchlo. Negativní emoce dával najevo slovenský kouč už během utkání, což v jeho případě bývá velmi řídký jev.

Vysoká míra nespokojenosti z něj byla cítit i po zápase. „Cíl jsme splnili, tím je postup, ale to je při našich nárocích, optice na hráče a způsobu hry asi všechno, co kromě tří gólů Čermiho mohu dnes pochválit. Koncentrace, nastavení a způsob hry v určitých úsecích nesplňovaly parametry, které by nám měly zabezpečit výhru v nejbližším zápase. Když do hry nedostaneme plynulost, týmovost, rychlost, houževnatost, tak budeme mít problémy. Mysleli jsme si, že zápas uhrajeme v jiné intenzitě, než v jaké očekáváme,“ sypal ze sebe.

Proto v sobotu v domácí duelu proti Olomouci očekává jiný cvrkot.