Postup přes Hradec, ale naštvaný Guľa: Naše hra nesplňovala parametry

Jak hodnotíte utkání?

„Cíl jsme splnili, tím je postup, ale to je při našich nárocích, optice na hráče a způsobu hry asi všechno, co kromě tří gólů Čermiho mohu dnes pochválit. Koncentrace, nastavení a způsob hry v určitých úsecích nesplňovaly parametry, které by nám měly zabezpečit výhru v nejbližším zápase.“

Čím si takový přístup vysvětlujete?

„Hradec přijel jinak nastavený, hladový a důrazný. Určitě nemůžeme jít do zápasu v takovém rozpoložení, jako jsme měli tentokrát. Když do hry nedostaneme plynulost, týmovost, rychlost, koncentraci, houževnatost, tak budeme mít problémy. Dali jsme tři góly, mysleli jsme si, že zápas uhrajeme v jiné intenzitě, než v jaké očekáváme.“

Bude Aleš Hruška chytat v poháru a Jindřich Staněk zůstane jedničkou pro ligové zápasy?

„Nemysleli jsme na to až takhle, že jeden bude mít ligu a druhý pohár. Podstatné pro nás je, abychom Hrušouna dostali do brány, aby byli všichni hráči připravení na sto procent, zvlášť v této covidové době. Chtěli jsme postavit silné mužstvo a postoupit. Uvidíme, co přinesou nejbližší dny. Aldo se situací pracuje dobře, je to u pozice našeho prvního brankáře stále otevřené. Dostali jsme se dál a těší nás to.“

Není vám až líto Zdeňka Ondráška, který se dostal do několika slibných možností, ale zase nedal branku?

„Necítím lítost, ale spíš to, že na tom potřebujeme dělat. Brzdí ho někdy až extrémní snaha, mužstvo mu musí dál připravovat šance. Když bude mít víc klidu, který získá tréninkovým procesem nebo první proměněnou šancí, tak nám významně pomůže, o tom jsem přesvědčený.“

Jak to vypadá s Joelem Kayambou, který odstoupil v úvodu utkání, a dalšími marody Lukášem Hejdou a Janem Kopicem?

„První zprávy u Kayamby jsou takové, že jde o zranění svalového charakteru, uvidíme víc po bližších vyšetřeních. Hejdys a Kopy se v tréninku velmi solidně dostávají do procesových věcí, zatím hlavně přes fyzioterapeuty a lehké tréninky. Zejména u Kopiho musíme být trpěliví, Hejda by se v nejbližších dnech mohl zapojit do plnohodnotného tréninku s mužstvem. Ale nechci předbíhat, i u něj musíme vydržet trpěliví, aby se vrátil v plné kvalitě.“

Upřímně. Co říkáte na formu Jakuba Brabce?

„Nebudu tady hodnotit jednotlivce, ve středu si to s chlapci určitě rozebereme. Nejde jen o jednoho hráče. Při nárocích z pohledu klubové optiky i té naší trenérské máme celkově rozhodně větší očekávání. Výsledek je fajn, ale výkonnostně máme na to, abychom hráli ještě lépe a efektivněji. Musíme sbírat body a naplnit tuhle výzvu, kterou je pohár.“

Je to poprvé, kdy jste na mužstvo po zápase až takhle naštvaný?

„Už víckrát jsem byl podobně nazlobený. Měli jsme sezonu, kde jsme první půlrok opakovaně vyhrávali a také jsem byl v některých zápasech nespokojený. Šli jsme do zápasu s nějakým záměrem a ve většině věcí jsme nebyli úspěšní. Zvládli jsme postup, to je super, nemůžeme zase machrovat. Hradec přijel jako druholigový tým, ale správně nastavený a připravený.“