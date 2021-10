Hradec „B" vyřadil Baník! Nevěšíme hlavy, klidnil situaci Smetana

Pohárová trápení se dvěma účastníky třetí ligy, Hlučínem a Vltavínem, jako by předurčila, že MOL Cup v této sezoně nebude pro Baník soutěž zaslíbená. Perfektně připravení „Votroci“, aplikující opět atypické rozestavení 3-4-3, to ve Vítkovicích jen podtrhli.

Hodnocení asi nebude jednoduché, že?

„Těžko se mi to hodnotí. Chtěli jsme to zvládnout a postoupit, ale naší laxností a špatným bráněním jsme si to zkomplikovali. Dali jsme soupeři dostatek prostoru, aby se takhle jednoduše dostal do vedení. Nebyli jsme důslední, nemůžeme si tohle dovolit. Sice jsme měli spoustu šancí, měli jsme zápas naklonit na naši stranu, ale to bránění... Hradec nás maximálně potrestal.“

Dali jste mu dvakrát dost prostoru...

„Ano, zatímco nás soupeř dobře dostupoval a byl ve stoperské trojici kompaktní. Věděli jsme, že se do nich budeme dostávat přes halvbeky, ale nebyli jsme produktivní. Takové šance musíme dávat, je třeba vytěžit víc než jeden gól.“

Zejména po vyrovnání, kdy jste se nadechli k obratu, souhlasíte?

„Šance nebyly jen po gólu, situací jsme měli víc. Vytvořili jsme si tlak i šance. Soupeř však dobře bránil, podal běžecký výkon, my jsme moc času a prostoru neměli. Naše chyba, že jsme příležitosti neproměnili v branky. Musíme si zhodnotit, jestli to bylo nepřesnostmi, nedůsledností, podceněním... Každopádně tým jako my se nemůže chovat jak v ofenzivě, tak defenzivě takhle. Je třeba být koncentrovanější.“

Berete vyřazení za první dílčí neúspěch?

„Je to pravda, určitě to tak beru. Chtěli jsme postoupit mezi posledních osm a tam bojovat dál. Pohár jsme brali prestižně, čemuž odpovídala příprava i sestava. Je to neúspěch.“

Čím to, že vám MOL Cup letos vůbec nesedl? Trápili jste se i s Hlučínem a Vltavínem.

(přikyvuje) „První dva zápasy jsme se nadřeli, soupeř nás taky trestal. Předtím to mělo nějaké příčiny. Nicméně nemyslím si, že jsme nyní měli špatný přístup nebo nasazení. Akorát jsme soupeři nechali dvakrát tolik prostoru, co on nám možná nedal za celý zápas. Pohárem jsme se trápili od začátku, ale netroufám si hodnotit, čím to bylo.“

Spálené šance jste zmiňoval i po Slovácku...

„V obou případech jsme příležitostí měli dost. Jeden z atributů kvality hry je, kolik jsme schopni si vytvořit šanci a kolikrát naopak my soupeře pustíme do šancí. My jsme v tomto byli výkonní, ale neúspěšní. Nicméně může se to stát, nechci z toho dělat vědu a dostávat hráče pod tlak. Prostě jsme neproměnili šance, věřím, že příště už to bude lepší. Nebudeme věšet hlavy, je třeba pracovat dál.“

A v neděli se postavit Spartě, zřejmě bude vyprodáno...

„Čeká nás úplně jiný zápas. Jestli bude vyprodáno, neřeším. Jde to mimo mě. Samozřejmě se těšíme na atmosféru, ale zajímají mě fotbalové věci, ne to, co bude na tribuně. Nachystáme se maximálně.“

Jak to bude s Davidem Lischkou?

„Hrát nemůže. Hlavu zamotanou z náhrady nemám, moc řešení nemáme. Zápas s Hradcem jsem bral jako test pro Kubu Pokorného. Tím, že David nemůže hrát, nebylo jiné východisko. Navíc je stejně nemocný.“

Kolega Miroslav Koubek řekl, že vám Lischka chyběl, ať už při standardkách či konstruktivní levou nohou.

„Jarda Svozil hrál nalevo po strašně dlouhé době. Šlo vidět, že to není úplně jeho post, na druhé straně se směrem do ofenzivy cítí platnější. Je tam silnější. Bál se vyjet, jít dopředu a hrát levou nohou průnikové přihrávky nebo konstruktivněji. Chybělo nám to, stejně tak v kompaktnosti vzadu. Ale museli jsme se s tím poprat.“

I s absencí Romana Potočného, který byl ještě krátce před duelem v zápise psán v základu?

„Zranil se při rozcvičce, ale fyzioterapeuti a maséři k tomu nějak přistoupili a dali ho do kupy, aby mohl být k dispozici aspoň na závěr.“

Nezvažoval jste podobně jako Hradec nebo Sparta větší rotaci v sestavě?

„Karviná nám to zkomplikovala. Tím, že jsme nehráli, tak jsem to nezvažoval. Jít po čtrnácti dnech na Spartu by nebylo ideální. Museli jsme jít do poháru se sestavou, která pravděpodobně vyběhne i v neděli. Deset dnů pauzy se na nás bohužel projevilo.“

Pohár měl být příležitostí pro hráče ze širšího kádru, ale třeba Sanneh, Chvěja nebo Granečný nebyli vůbec v nominaci. Jak teď s nimi budete pracovat?

„Situace se moc nezměnila, protože další pohárový zápas by byl stejně až na jaře. Bohužel zápasová nominace je omezená. Hodila by se nám větší, abychom měli více možností reagovat. Ale vycházíme z pravidel. Kádr však i tak musíme mít široký, přijdou zranění, nemoci, karty...“