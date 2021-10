Mladí v akci, pošetřené opory i konec Dočkalova půstu. Co ukázala Sparta?

Splnili roli favorita. Fotbalisté Sparty vyhráli 2:0 v Teplicích a vybojovali postup do čtvrtfinále MOL Cupu. Po pomalejším rozjezdu jim pomohlo i vyloučení domácího Josefa Švandy a následná proměněná penalta, skóroval David Moberg Karlsson. Střelecký půst pak navíc ukončil Bořek Dočkal a Letenští mohli slavit. Co přineslo jejich osmifinále domácího poháru proti „sklářům“?

Omladina v akci

Osmifinálové utkání MOL Cupu na hřišti trápících se Teplic, to je ideální prostor pro otestování talentovaných mladíků. Pavel Vrba proto neváhal a do středečního duelu poslal kromě Martina Vitíka a Adama Gabriela ve druhém poločase i šikovného záložníka Matěje Ryneše. Všichni zmíněný obstáli, zejména Gabriel byl na krajích defenzivní linie velice aktivní. „Zvládl to velice dobře. Po změně stran to měl přes nohu, už nebyl tak aktivní jako v úvodním dějství. Má na to, aby jednou ligu pravidelně hrál,“ chválil letenský kouč.

Adam Gabriel ze Sparty v souboji s Ladislavem Kodadem z Teplic • Foto ČTK / Hájek Ondřej