Pohár budete hrát v Ďolíčku! Hradec se zlobí, Koubek nechápe: Staré pořádky

V poslední lednový den přišel na sekretariát Hradce Králové dokument z Řídící komise TOP soutěží FAČR podepsaný předsedou Martinem Drobným. Ten nařizuje změnu pořadatelství u čtvrtfinálového utkání MOL Cupu. Doma nebudou hrát votroci, ale Bohemians.

„ŘK TOP soutěží FAČR rozhodla o změně pořadatelství čtvrtfinálového utkání MOL CUPu – utkání č. 2021008Z1F0102 Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové. Utkání se odehraje 15.2.2022 od 16:00 hodin na stadionu Bohemians Praha 1905 ve Vršovicích. ŘK TOP soutěží FAČR své rozhodnutí opírá o rozhodnutí Ligového grémia o změně Termínové listiny pro jarní část soutěžního ročníku 2021/2022, kdy kluby reagovaly úpravou TL na skutečnost, že účastníky čtvrtfinále MOL CUPu jsou kluby hrající na stadionech s vyhřívanými trávníky,“ píše se v rozhodnutí.

V Hradci se logicky staví na zadní. Především se neztotožňují s argumentem nutnosti odehrát utkání na vyhřívaném trávníku. „O ničem takovém nevím. Na zasedání grémia jsem byl osobně. Zpětně jsem si pročítal zápisy. Nevím, kde se to vzalo,“ rozčiluje se klubový ředitel Richard Jukl.

Sport oslovil s žádostí o reakci Drobného. Podle něj jde o dohodu Ligové fotbalové asociace, která vznikla na základě skutečnosti, že všichni čtvrtfinalisté jsou z první ligy, a proto se termín posunul na devátého února. Původně se mělo hrát druhého března. „A já musím respektovat termínovou listinu LFA,“ tvrdí Drobný.

Onu dohodu, především v souvislosti s vyhřívaným hřištěm, však nikdo z oslovených členů LFA nechtěl oficiálně potvrdit.

Tak další argument. „Hradec nechce do areálu pustit hostující diváky, protože pro ně nemají samostatný sektor,“ přidává námitku předseda komise.

I tohle je poněkud na vodě. V současné době, kdy do arén může jen tisíc osob, nemá pořádající klub povinnost pustit na stadion hostující fanoušky. Jestliže naplní kapacitu, mají diváci soupeře prostě smůlu.

Problém je spíše jinde. V Hradci se staví nový stadion pro necelých deset tisíc diváků. Klub hraje ligová utkání v nájmu v Mladé Boleslavi. Se středočeským klubem má uzavřenou smlouvu jen na ligu, nikoliv na pohár. To by šlo jistě upravit, ovšem podle zdrojů Sportu platí votroci za každý zápas tučnou sumu čtvrt milionu korun.

Kvůli finanční náročnosti pohárové čtvrtfinále v Boleslavi původně hrát nechtěli a na FAČR oznámili, že duel zorganizují na malém hradeckém stadionu Bavlna, kde hraje své zápasy rezerva a mládežnická mužstva. Jenže stadionu chybí příslušné licenční povolení... O tom však v Drobného zprávě není ani slovo.

I proto se Hradec čílí.

„Jsem zděšený. Jak je možný, že nějaká řídící komise změní los? To přece v civilizované evropské fotbalové zemi není možné. Nikde není psáno, že musíme vyhřívaný trávník použít. Bohemians od začátku vytvořili tlak, aby využili slabého místa našeho klubu, a tím je stadion v přestavbě. Páky se samozřejmě napnuly a výsledkem je, že nový svaz, který by měl chránit zájmy klubů a dělat čistou práci, najednou změní vylosování. To jsou staré pořádky. To přece není možné. Je to pro mě obrovské překvapení. Svaz tomu přitakal - co hůř nový svaz - ten by takto pracovat neměl,“ emotivně pravil trenér Miroslav Koubek na úterní tiskové konferenci před startem jarní části ligy.

Podle informací redakce nedoporučila sehrání zápasu na Bavlně ani Policie České republiky kvůli vyhroceným vztahům mezi fanoušky obou klubů.

Během odpoledních hodin zasedlo v Hradci Králové mimořádně představenstvo klubu a rozhodlo o následujícím postupu: proti rozhodnutí Drobného řídící komise se odvolá a zároveň se pokusí zápas přesměrovat do Mladé Boleslavi. V tom by neměl být žádný problém. Zamýšlená varianta s Bavlnou tak podle všeho padá pod stůl.

Odvolání se musí podat do sedmi dnů od doručení rozhodnutí.