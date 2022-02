SESTŘIH: Jablonec rozdrtil v poháru Mladou Boleslav a v semifinále vyzve Spartu

První větší šanci v zápase, který byl přeložen z původního termínu v minulém týdnu kvůli nepříznivému počasí a špatnému stavu hřiště, měli hosté. Hlavatý se z pravé strany dostal k malému vápnu, ale přestřelil.

Ve 20. minutě otevřeli skóre domácí. K dorážce po rohovém kopu se dostal Považanec a střelou pod břevno nedal Šedovi šanci. Trenér Boleslavi Jarolím už po necelé půlhodině střídal a poslal na trávník zkušeného Matějovského. Chvíli nato mohl zvýšit Zelený, ale jeho hlavičku hostující brankář vyrazil. Na opačné straně se před pauzou blýskl dvěma zákroky gólman Hanuš.

Hosté sice zvýšili aktivitu, ale branky dávali Jablonečtí. V 50. minutě nasprintoval do brejku Malínský a z úniku upravil na 2:0. Za dalších šest minut se stejný hráč po Černákově centru z pravé strany prosadil na vzdálenější tyči do odkryté branky.

Snížit mohl Pech, ale jeho tečovaný pokus skončil těsně vedle. Naopak v polovině druhého dějství po další Černákově přihrávce doklepl míč do sítě Silný a dal svůj první soutěžní gól za Jablonec. Domácí dnes dali čtvrtinu branek co za celou ligovou sezonu, v níž mají s 16 trefami nejhorší útok. Až 13. tým nejvyšší soutěže postoupil v poháru do semifinále po čtyřech letech.

Mladoboleslavští se nezmohli ani na snížení a utrpěli nejvyšší soutěžní porážku od srpna 2020 a debaklu 0:4 na půdě Bohemians 1905. Středočeský celek prohrál i třetí jarní zápas, v lize mu patří sedmé místo.

Úředním hracím termínem semifinále je středa 2. března. Druhou dvojici tvoří Hradec Králové a Slovácko.

Klíčové momenty uktání:

Jablonec - Mladá Boleslav: Hosté v rozkladu, do prázdné dává Silný, 4:0

Jablonec - Mladá Boleslav: Malínský svým druhým gólem upravil na 3:0

Jablonec - Mladá Boleslav: Malínský proměnil nájezd, 2:0

Jablonec - Mladá Boleslav: Šeda vytáhl Martincovu hlavičku k tyči

Jablonec - Mladá Boleslav: Považanec po rohu nekompromisně propálil Šedu, 1:0