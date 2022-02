Jarolím po výprasku v poháru balancuje na hraně: Necítím se dobře

Je vaše osobní pozice v ohrožení?

„Necítím se dobře. Když bude nějaké jiné řešení, nedá se nic dělat.“

Jste hodně rozhozený?

„Výsledek je krutý, ale v poháru je vlastně jedno, jestli prohrajete takhle nebo o góla. Výsledek je stejný.“

Můžete zápas zhodnotit?

„První poločas byl ještě celkem vyrovnaný, možná jsme měli i trošku víc ze hry. Bohužel jsme špatně dohráli jednu standardní situaci a Jablonec se dostal do vedení. My jsme pár slibných pozic měli, jenže jsme je prováhali, nechovali jsme se v nich nejlíp. Přesto jsme věřili, že se s tím ve druhé půli dá něco dělat.“

A inkasovali jste hned po pěti minutách… Šlo o klíčový moment?

„Marek Matějovský dal přihrávku dozadu, bylo to nešťastné, ale obránci na to měli být nachystaní. Malínský by tam neměl takhle projet. Na hráče to padlo, i když by nemělo. Cítili, že to bude složité otočit a bohužel jsme inkasovali ještě dvakrát. Měli jsme nějaké útočné akce, ale k ničemu to nevedlo.“

Jablonec - Mladá Boleslav: Hosté v rozkladu, do prázdné dává Silný, 4:0

Proč?

„Abyste dali gól, musíte mít větší tlak do koncovky, větší hlad v šestnáctce.“

Na jaře jste dostali už devět branek. Je defenziva zásadní potíží?

„To opravdu není dobrá vizitka. Dáváme to složitě dohromady. S obrannou řadou bychom tady seděli dlouho. Karafiát je na delší dobu mimo, má břišní svalové zranění. Suchý teď nebude moct hrát proti Liberci kvůli čtyřem žlutým kartám. Šimek nastoupil po dlouhé době v Olomouci, ale jinak nemá odehráno prakticky nic. Je tam problém, všechno je to málo, ale…“

Pokračujte.

„Ono obrana, jenže říká se, že mužstvo hraje tak, jak to vypadá vepředu. A v útoku se nám to rozpadlo úplně. Odešel Fila, Mašek je zraněný, Škoda má natržený postranní vaz v koleni. Takže hraje Láďa Mužík, který sice odkopal pár zápasů za juniorku, ale vážný zápas hrál naposledy minulé jaro za Chrudim.“

Proto chcete získat z Hradce Králové Daniela Vašulína?

„Zájem tam je, domlouvali jsme se. Chtěli bychom ho, i kdyby byl Škoda zdravý. Budeme někoho potřebovat. Teď jde o to, za jakých podmínek. Kluby vědí, že jsme nějaké hráče za něco prodali. Zadarmo nám ho nikdo nedá.“

Vše o klubu ZDE