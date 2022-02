Svéráz Malínský. Popravil Boleslav a připomněl své malé pomsty

Tomáš Malínský se aktuálně předvádí v dresu Jablonce • FOTO: ČTK

Emoce, byť to zní jako klišé, k němu sedí jako zadek na hrnec. Bez nich by se nevyšvihl do Slavie, k velmi slušné ligové kariéře. Bez nich by nebyl jedním z nejzajímavějších fotbalistů první ligy. Třicetiletý Tomáš Malínský, v současnosti křídelník Jablonce, je svéráz, to se ví.