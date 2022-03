Vrba: Postup je obrovské povzbuzení. Nastavených jedenáct minut odpovídá

Semifinále MOL Cupu mezi Spartou a Jabloncem (4:3 po prodl.), to nebylo nic pro kardiaky. Pořádně zabrat dostala i nervová soustava Pavla Vrby. Letenští totiž v zápase dvakrát prohrávali, nakonec ho dokázali zlomit až v prodloužení. Do nohou si ale nasoukali přes 130 minut hry, což před blížícím se derby není zrovna vítaná novina. „Nemohli jsme si dovolit dát některým hráčům úlevu. Byl bych samozřejmě rád, kdybychom mohli, ale ono to nešlo,“ prohlásil sparťanský kouč.

Ukázali jste charakter. V zápase jste dvakrát prohrávali, přesto máte postup do finále. Věříte, že to může tým do zbytku sezony nastartovat?

„Souhlasím s vámi. Byli jsme v rohu a povedlo se nám z něj vylézt. Je to obrovské povzbuzení, protože je pro nás postup do finále poháru důležitý. Zápas jsme si ale zkomplikovali sami, to mě dost mrzí. Dostali jsme se na koně a za pár minut všechno ztratili, to je špatně.“

Ve hře je navíc varianta, že byste při možné neúčasti ruských klubů v příští sezoně evropských pohárů mohli jít coby vítěz MOL Cupu do 3. předkola Evropské ligy. Byla to pro vás motivace navíc?

„Dozvěděli jsme se to v týdnu, že vítěz poháru má v uvozovkách a teoreticky jednodušší cestu do Evropy. Ale vy znáte ambice Sparty. Chceme vyhrávat poháry a tituly. Na tom se nic nemění. Uvidíme, jestli se nám alespoň jedno z toho podaří. Byl bych moc rád, kdyby to tak bylo.“

Přiznejte, překvapilo vás, když rozhodčí Klíma nastavil jedenáct minut?

„Byl jsem z toho překvapený, ale VAR řešil druhou branku Jablonce sedm minut Do toho střídání, ošetřování. Pokud si to sečtete, tak to odpovídá.“

Kolem druhé branky Severočechů bylo obecně hodně emocí. I vy jste s verdiktem nebyl spokojený. Jak jste celou situaci viděl?

„Reklamovali jsme ofsajd. Pro rozhodčího hodně složitá situace, sám jsem zvědavý, jak se k tomu vyjádří komise. Bylo to hraniční, ale nejsem expert na pravidla. Z mého pohledu to bylo sporné.“

Sparta - Jablonec: Kratochvíl přesnou střelou srovnal na 2:2

Postup jste museli vykoupit tím, že řada hráčů dostala do nohou přes 130 minut hry. Co to znamená směrem k nedělnímu derby?

„Je to trochu problém, ale máme výhodu v tom, že je na regeneraci o den víc, než bylo mezi poháry. Tři dny mezi zápasy, to není problém. Hráči budou mít veškeré zázemí, aby se dali do kupy. Ve čtvrtek si dáme volnější den, pak už začneme přípravu na derby.“

Hádám správně, že za jiného průběhu byste některé hráče v čele s Adamem Hložkem či Tomášem Čvančarou trochu šetřil?

„Je to tak, ale bylo to strašně důležité. Nemohli jsme si dovolit dát některým hráčům úlevu. Byl bych samozřejmě rád, kdybychom mohli, ale ono to nešlo.“

Už nyní je jasné, že finále poháru odehrajete venku. Jel byste radši do Mladé Boleslavi na utkání s Hradcem Králové nebo na Slovácko?

„Že budeme hrát stoprocentně na soupeřově hřišti, to mě trochu překvapilo. Nevím, kdo tohle vymyslel. Dřív se hrávalo na neutrálních hřištích. Nerozumím, proč ta změna přišla. Bude to pohárové utkání o všechno, jiný zápas než v lize. Ať vyhraje lepší, pak si to s nimi rozdáme.“

Do utkání nemohli ze zdravotních důvodů zasáhnout Filip Panák a Adam Karabec. Jak to s nimi vypadá směrem k víkendu?

„Pany v momentě, kdy hraje tři čtyři zápasy v krátkém času, má problém. Pak se potřebuje dát do pořádku, uvidíme. Doufejme, že bude brzy stoprocentně fit. U jeho zranění ale nejsem schopen říct, kdy bude zdravý. Karabec má nakopnuté lýtko, tam je to otázka dnů. Nemělo by to být nic dlouhodobého.“

Vítáte, že blížící se utkání se Slavií bude pískat polský sudí Szymon Marciniak?

„Nebude to poprvé. Zažil jsem to už v Plzni, kdy zápas se Spartou pískali dokonce Španělé. Tohle jsou utkání, kdy jde o hodně. Bojuje se o titul, takže proč ne… Nebráním se tomu, pro všechny je to dobře, nemám s tím problém.“