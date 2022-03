Rada v ráži: Gól Sparty? Zasáhla vyšší moc! Dokud trénuju, VAR neuznávám

Bořek Dočkal nacentroval na přední tyč, Martin Minčev prodloužil míč a Tomáš Čvančara jej dostal za brankovou čáru. Běžela pátá minuta nastaveního druhého poločasu a Sparta vyrovnala na 3:3, čímž zápas poslala do prodloužení.

Sparta - Jablonec: Čvančara zase úspěšně dorazil a zařídil prodloužení, 3:3

S jabloneckými hráči cloumaly emoce. Okamžitě se slétli za sudím Tomášem Klímou a protestovali. Jen trenér Petr Rada musel zachovat klid a připravit mužstvo na prodloužení. „Za to nemohu hráčům říct ani slovo, protože ten roh prostě neměl být,“ smál se ironicky Rada. „Musel jsem kluky uklidňovat, protože ze záběrů, které jsme viděli, to roh nebyl.“

O to víc jej poté rozpálilo, když měl komentovat počínání hlavní arbitra a jeho kooperaci s videorozhodčím Karlem Hrubešem. Celkem bylo v utkání kvůli přezkumu u VARu napočítáno sedm minut a Klíma nastavil přes 11 minut. „Už i hokej se hraje kratší dobu než fotbal,“ ulevil si Rada. „Sedm minut se šťourá v uchu, asi jestli mu nezamrznul bubínek….“

Monolog rozjetého jabloneckého kouče však nekončil. Naopak nabíral na síle. „Dokud budu žít a trénovat fotbal, tak video pro mě neexistuje. Neberu ho! Jestli je rozhodčí na hřišti, tak ať to vezme na sebe. To samé ofsajdy - dnes jsou pomezní alibisté a raději je nezvedají. Hráči se přitom mohou zranit, když zbytečně běží za balonem. Komise nám tvrdí, že to mají zvedat hned a stejně to nezvedají.“

Ještě více jej dopálilo, když sudí Klíma nejdříve uznal druhý jablonecký gól, posléze ukázal, že situaci kontroluje, poté opět gól potvrdil, aby se nakonec přeci jen běžel podívat na monitor. To už se k němu přidal i jeden z pomezních a Rada nechápal, která bije.

Sparta - Jablonec: Po ruce Housky se penalta nepískala Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Najednou vidím, že pomezní běží k hlavnímu k videu… To jsem neviděl! Asi mu byla zima, tak se běžel zahřát. Divím se, že tam nepřiběhl ještě další pomezní z druhé strany, aby na to byli tři. Nerozumím tomu… Když na takový fotbal půjdou děti, tak umrznou, protože se hraje do deseti večer.“

Na dotaz, zda si od Klímy nechal vysvětlit, co u obrazovky přezkoumával, odpověděl rovněž po svém. „Mně ať to nevysvětluje. Mně to stejně nic neřekne. Já to asi nechápu. Ale nejhorší je, že pravidla neví sami rozhodčí. Jestli je penalta a rozhodčí ji vidí, tak ji má písknout. To samé s ofsajdem. Takhle se po gólu nemůžete ani radovat, protože nevíte, zda bude platit,“ dodal Rada.