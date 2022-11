Köstl: Skvělý závěr podzimu. Chytila a Almásiho sledujeme. Co Plavšič?

Nakolik jste spokojení s podzimem a první částí sezony?

„V živější paměti máme závěr, který se povedl skvěle. V lize jsme stáhli náskok Plzně dobrými výkony a výbornými výsledky. V domácím poháru jdeme taky dál, bohužel jsme neuspěli v Evropském poháru. Což je pro nás špatné. Všichni, celý klub, jsme v něm chtěli jít do jarní části. Bohužel se to z různých důvodů nepovedlo. Můžeme si za to sami, zápasy jsme nezvládli výsledkově. Měli jsme i v lize období, kdy výkonnost nebyla úplně optimální. Zlomilo se to k dobrému zápasu s Boleslaví (2:1), kde jsme přežili strašně kritický moment. Po prohrách s Plzní (0:3) a Olomoucí (0:2) jsme hráli od páté minuty v deseti. Tam se tým obrovsky semknul, právě tam můžeme hledat začátek skvělého závěru podzimu.“

Dají se přes zimu čekat pohyby v kádru? Mluví se o příchodech Almásiho z Baníku a Chytila z Olomouce. Byli by to pro vás zajímaví hráči?

„Je přirozené u každého klubu, že si po podzimní nebo jarní části vyhodnotí přínosy jednotlivých hráčů pro tým, takže i u nás se dají očekávat nějaké příchody i odchody. Co se týká těch dvou, jsou to logicky hráči, kteří teď hrají výborně, skvěle. Určitě je sledujeme, ale je spousta hráčů, které také sledujeme. Tyto dva sledujeme určitě.“

Bude se řešit i budoucnost Srdjana Plavšiče, který hostuje v Baníku?

„Myslím, že budou jednání probíhat. Všechny varianty jsou otevřené.“

V MOL Cupu jste postoupili do čtvrtfinále přes Karvinou (2:0). Jaký to byl zápas?

„Musím v prvé řadě poděkovat našim fanouškům, co tu byli, zaplnili celý sektor, úžasné. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli výsledkově. O postup jsme moc stáli, pohár pro nás moc znamená. Byl to další krok, který jsme museli absolvovat. Na začátku jsme byli trošku tužší, pak tam byla skvělá ofenzivní pasáž, dali jsme dva góly, trochu jsme se tím zklidnili. Na konci poločasu měla Karviná sérii standardních situací, co bylo nepříjemné, ale zvládli jsme to, přečkali. Ve druhém jsme měli laciné ztráty, bylo jich opravdu hodně. Karvinou jsme pouštěli do brejků, některé situace z toho byly nepříjemné. Ustáli jsme to.“

Minipříběhem duelu byl návrat Ondřeje Lingra do Karviné. Měl kapitánskou pásku, nakonec bilanci 1+1. Vedl si tedy ve vašich očích dobře?

„Trošku na něm bylo vidět, že je nervóznější, než obvykle, byl to pro něj fakt specifický zápas. Karvinou miluje, furt nám o ní v kabině vypráví, pro něho pěkný příběh. Ale je možné, že ho to trošku ovlivnilo, nebyl tak lehký, jak v předchozích zápasech. Ale nakonec jeho bodová bilance hovoří za všechno, úspěšný návrat. Bylo hezké, že ho tady i lidi přivítali, skandovali jeho jméno, byly tady i transparenty na jeho podporu. Pro něho fajn. Pro nás je to ohromně důležitý hráč, jsme rádi, když je v pohodě.“

Koho napadlo mu dát kapitánskou pásku?

„Jeho. (usmívá se) Řekl si o to hned po losu. Ten byl někdy před měsícem a on hned chodil, že tady musí být kapitán. Poslední dny to na něho trošku dolehlo, začal trochu couvat, ale my už byli rozhodnutí, že mu pásku necháme. Bylo to takové završení jeho příběhu a návratu do Karviné. Byl to jeho první zápas v roli kapitána a hned vítězství a postup v poháru. Za to jsme taky rádi.“

Lingr odcházel z Karviné jako bojovník, nepřekvapilo vás, jak fotbalově vyrostl a že už je i produktivní?

„Nepřekvapilo, známe ho dlouho, už z mládeže. Věděli jsme o jeho fotbalovosti a bojovnost mu zůstala. To je super. Když nebude mít bojovnost, tak o svůj X faktor trošku přijde. Na druhou stranu, fotbalovost u něj vždycky byla. Je gólový, má kanadské body, strašně důležitý hráč pro nás. A my ho budeme podporovat dál v jeho cestě.“