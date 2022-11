Lingr zářil doma. O pásku si řekl sám, pak daroval dres: Vrchol podzimu!

S kapitánskou páskou dovedl záložník Ondřej Lingr (24) Slavii do čtvrtfinále MOL Cupu. Druholigové Karviné (2:0), odkud do Prahy před dvěma lety vyrazil, jeden gól vstřelil, na jeden přihrál. Domácímu kotli se za to se zdviženýma rukama omlouval, po zápase oběhl kolečko kolem stadionu, podaroval slávistický dres a vyfotil se s fanoušky. „Pro mě to byl vrchol podzimu, ohromně jsem se těšil domů. Jsem rád, že jsme to zvládli a postoupili.“