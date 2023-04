Střet myšlenek, gól hlavou a postup. Už bych se vystřídal, smál se Sadílek

Asistence, zásah a šmitec. Sparťanský záložník Lukáš Sadílek ve středu na Letné vyhrál konkurz na hlavní roli a výrazně přispěl k výhře 2:0 nad Českými Budějovicemi. Soka definitivně srazil ve druhé půli gólovou hlavičkou a Pražany postrčil do finále MOL Cupu. Navíc oproti parťákům z kabiny má jedinečnou šanci – podruhé v řadě domácí pohár opanovat, před rokem totiž slavil v dresu Slovácka. „Chceme vyhrát ligu i pohár. To je náš cíl a jsem rád, že jeden se nám už z polovičky vydařil,“ řekl Sadílek.

Kdy jste naposledy dal gól hlavou?

(usmívá se) Nějaký pátek už to bude, ale v lize jsem jich pár dal. To není u mě zas tak nic neobvyklého. Ale jsem za to šťastný, v první půlce jsem měl šanci do prázdné a trestuhodně jsem to překopl. Tak jsem rád, že jsem to odčinil.“

Co se stalo při té zahozené tutovce?

„Střet myšlenek. Měl jsem v hlavě, že je to gól a nesoustředil se na balon. Moje chyba.“

Jak se nakonec vyvrbil postup do finále?

„Věděli jsme, že přijede fotbalový soupeř s vysokým presinkem, připravovali jsme se na to. První minuty nebyly ideální, pod tlakem jsme hráli dlouhé balony. Oni měli propracovaný presink, naštěstí jsme dali gól, přidali další a uklidnili se. Nebylo to ale jednoduché, Budějovice hrály skvěle.“

Nepohybovali jste se tak dobře jak v minulých zápasech, měli jste v hlavách náročný program, který vás čeká?

„To si nemyslím. Nezachytili jsme prostě úvod, Budějovice do toho vstoupily dobře, chtěly nám rozbít hru už odzadu. Sbíraly druhé balony, měly jich i hodně klidových, kdy nemusely chodit ani do soubojů. Dostaly se do hry, ale nebylo to nějakým programem, že bychom na něco mysleli.“

Zápas byl dlouho jen o gól, za stavu 1:0 jste vyslal špatnou přihrávkou soupeře do brejku, zatrnulo vám?

„Vyvážel jsem balon, napravo byl jen Sampi (Jakub Jankto), tak jsem myslel, že mi otevře prostor, dám mu to a půjdu do tandemu po lajně. To se nestalo, vyvezl jsem to do středu, chtěl jsem dát míč na stopery a Pany (Filip Panák) mi ustupoval. Zase střet myšlenek, zatrnulo mi. Ale byla tam z mé strany osmiminutovka, kdy jsem měl tři ztráty za sebou a sám bych se v tu chvíli vystřídal. Jsem rád, že jsem se pak ještě chytl a šly tam přese mě další šance a vyvrcholilo to gólem.“

Jako jediný v kabině můžete domácí pohár obhájit, jak to vnímáte?

„Užívám si to. Ale jsem rád, že jsme postoupili. Byl to náš cíl, chceme vyhrát ligu a pohár, je to náš cíl a jsem rád, že z polovičky se už vydařil.“