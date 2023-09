Priske vyměnil sestavu, v Líšni čekal víc: Ševčík si musel zvyknout

Sparta ve třetím kole MOL Cupu vyměnila oproti nedělnímu derby se Slavií celou jedenáctku a málem za to v Líšni zaplatila. Druholigový sok měl dokonce víc šancí, favorita postrčila dál trefa Michala Ševčíka , jenž poprvé nastoupil v základu. „Typický pohárový zápas,“ ulevil si po vydřeném postupu trenér Brian Priske.

Těžká šichta, co?

„Nepodali jsme takový výkon, jaký jsme chtěli. Ale ve finále máme výsledek, pro který jsme přijeli. Za to jsme šťastní. Soupeř je sice z druhé ligy, ale hraje velmi dobrý fotbal.“

Proč jste protočil celou sestavu?

„Odpověď je zřejmá. V první řadě máme široký kádr s velmi dobrými hráči. Naprosto jsem jim věřil. Ať hraje kdokoliv, naše strategie se nemění. Máme náročný program, hned v sobotu nás čeká těžký zápas s Plzní. Potřebujeme na něj být svěží. Od některých hráčů jsem samozřejmě očekával víc. Nemůžeme být úplně spokojení.“

Ani na lavičce opět nebyl finský záložník Kaan Kairinen. Co mu přesně je a stihne tahák s Viktorií?

„Dobrá otázka. V zápase Evropské ligy si poranil kotník. V posledních pár dnech trénoval individuálně, každý den dělá pokrok. Ale teď nedokážu říct, zda bude v sobotu k dispozici. Byli jsme dva dny v Brně. Uvidíme zítra.“

Jste rád, že Michal Ševčík v dresu Sparty poprvé skóroval?

„Je to dobré pro jeho sebevědomí i pro nás. V létě to měl po přestupu složité. Musel si zvyknout na to, jak pracujeme. Na jeho pozici je navíc velká konkurence, odehrál nějaké zápasy za B-tým. Každý den dělá postupné kroky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 48. Ševčík Sestavy Domácí: Vajner – Otrísal (80. Joković), Jeřábek /K/, Mezera, Lutonský – Polášek (68. Machalík), Vlasák (68. Tauš), Čermák, Matocha, Sokol (80. Mionić) – Vandas (68. Pašek) Hosté: Vorel – Vitík (79. Horák), Gomez, Zelený – Mejdr (46. Ryneš), Pavelka /K/ (90.+1 Sørensen), Vydra, Pešek – Ševčík (63. Schánělec), Sejk (79. Olatunji), Karabec Karty Domácí: Joković, Jeřábek Hosté: Ryneš, Vorel Rozhodčí Petřík – Hájek, Podaný Stadion Návštěva 1735 diváků