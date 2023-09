Co ukázal pohár: nováček ve Slavii, vyměněná Sparta i první gól v Baníku

Typický pohárový zápas. Tak si ulevil po vydřeném postupu Sparty na půdě druholigové Líšně kouč Brian Priske. Do čtvrtého kola MOL Cupu poslal tým Michal Ševčík, který naskočil poprvé v základu. Podobně se vyjadřoval i trenér Baníku Pavel Hapal, jehož svěřenci odvrátili prodloužení v Zápech až v nastaveném čase. Nejlépe se popasovala s rolí favorita Slavia, která v Kroměříži kromě dvou gólů předvedla i jednoho překvapivého nováčka.

Ševčík poprvé v základu rozhodl

Líšeň nebyla proti Spartě, která oproti nedělnímu derby se Slavií obměnila celou jedenáctku, daleko od senzace. Druholigista předvedl působivý výkon, českého mistra se nelekl. Hrál nebojácně, cpal se k brance. „Rozhodlo proměňování šancí,“ věděl Marek Polášek, který svou ránou z dálky orazítkoval břevno. „Na tréninku to zkouším. Sem tam to trefím a někdy to letí čtyřicet metrů nad,“ líčil odchovanec Slovácka po porážce 0:1.

Sparťané si mohli oddechnout, že vyrovnaný duel nešel do prodloužení. Zajistila to hned po přestávce perfektní levačka Michala Ševčíka, jenž na Letnou přestoupil právě z Brna. Akorát z konkurenční Zbrojovky. Gól v mistráku vstřelil poprvé od dubna. Do vápna mu přihrál aktivní Adam Karabec, nejlepší hráč vítězů.

„Skvělý pocit, mám obrovskou radost,“ tetelil se mladý záložník, jenž měl v hledišti hodně známých. „Rodina je i na mých zápasech v Praze, ale v Brně je to specifické. Jsem rád, že se mi to povedlo zrovna tady,“ přiznal. Svůj výkon však hodnotit nechtěl. „Nechám si to pro sebe,“ reagoval.

Pochvalu tak musel vyslovit kouč Priske. „Je to dobré pro jeho sebevědomí i pro nás. V létě to měl po přestupu složité. Musel si zvyknout na to, jak pracujeme. Na jeho pozici je navíc velká konkurence, odehrál nějaké zápasy za B-tým. Každý den dělá postupné kroky,“ hlásil.