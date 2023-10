Vrba po Uničově: Říkám to nerad, ale Didiba je klíčový. González přijde

S pořádně odřenýma ušima a s velkými nervy až do úplného konce. Takový byl postup Zlína ve 3. kole MOL Cupu na půdě třetiligového Uničova, kde hosté otáčeli skóre na 2:1. Téměř tisícová návštěva viděla na Hané vyrovnaný duel, který velmi ovlivnilo přísné Ambrozkovo vyloučení. Když Vukadin Vukadinovič rozhodl z penalty, kouč domácích Jiří Balcárek dokonce demonstrativně odešel z lavičky do kabin a vrátil se až po pár minutách. „Měli jsme zápas zvládnout ve větším klidu,“ uznal vítězný trenér Pavel Vrba, jenž vyhlíží příchod Pabla Gonzáleze.

Nebyl na váš vkus duel až moc vyhecovaný?

„Nevím, jestli to bylo vyhecované. Zas tak moc nebylo. Normální prostředí. Chápu, že asi přišlo víc domácích fanoušků než obvykle, chápu je za to, jak fandili. Úplně v pohodě, žádný problém nebyl.“

Až na úvod, kdy jste po hrubce lacino inkasovali…

„Dali jsme si gól svým způsobem sami, protože jsme byli nedůrazní v souboji. Uničov dohrál situaci lépe než my, dal nám z toho gól. Byla z toho nepříjemná situace, která se v pohárech stává. Když inkasujete jako první na půdě soupeře, který to bere jako mistrovské utkání, je to vždycky složitější. Naštěstí se nám podařilo zápas otočit a postoupit. I když výkon nebyl optimální.“

Zejména v prvním poločase, což bylo vidět i na vašich reakcích, že?

„Určitě ano, co mám omlouvat? (úsměv) Že byl Uničov důraznější? Nám se nedařilo tvořit, nebyli jsme v pohybu. Všechno bylo pomalé, trvalo nám to. Uničov si s tím poradil lépe, pak utkání ovlivnilo vyloučení.“

Druhá půle už byla lepší?

„Hlavně jsme měli mnohem lepší a rychlejší mezihru. Přišli tam hráči, kteří to zrychlili. Přechodová fáze byla kvalitnější, což byl možná důvod toho, že jsme měli víc situací v pokutovém území.“

Tím, kdo váš výkon zvedl, byl opět Joss Didiba. Nedávno jste říkal, že byste ho potřeboval naklonovat. Zase se to potvrdilo?

„Určitě. Změny nám pomohly. Ve Zlíně je to tak, že máte určitý počet hráčů, z nichž jsou někteří klíčoví. Pokud vypadnou, mužstvo si s tím těžko poradí. Didiba nám pomohl, je to pro nás dneska klíčový hráč. Říkám to nerad, ale je to tak.“

Pomůže vám v dohledné době i Pablo González, který byl na tribuně a už s vámi trénuje?

„Myslím, že je jen otázkou času, kdy k nám Pablo půjde. Viděli jsme ho zatím jen párkrát, ale pohybově vypadá hodně zajímavě. Takový typ je pro nás důležitý. Kdyby zrovna nebyl sraz mládežnických reprezentací, hrál by možná Bužek, Slončík a další mladí, kteří to mají taky v sobě. Ale mají povinnosti, tak jsme to museli zvládnout bez nich. Střed hřiště se výrazně změnil opravdu až příchodem Didiby.“