Plzeň: křídly za postupem, zářil Souaré. Jablonec srazil vlastní gól

Jakub Martinec posílá balon do vápna Plzně • ČTK / Petrášek Radek

Jan Hanuš vyráží balon do bezpečí • ČTK / Petrášek Radek

O postupu favorita ze západu rozhodla blesková tříminutovka v závěru první půle. V obou akcích měl prsty Jan Kopic. Poprvé si na pravé volné straně nasprintoval na pas od Matěje Vydry a jeho centr si srazil do brány dobíhající stoper Nemanja Tekijaški. Učebnicový vlastňák nahlodal sebevědomí domácí družiny, která v úvodu směrem dopředu předvedla řadu zajímavých akcí. „Porazili jsme se sami,“ mrzelo jabloneckého stopera Filipa Součka.

Kopic se o tři minuty později prosadil sám a zasadil Jablonci rozhodující úder. Cheick Souaré si narazil s Lukášem Červem, vnikl do severočeské obrany a pasem skrz vápno našel volného parťáka. Pro jednoho z nejzkušenějších hráčů Viktorie nebyl problém zvýšit na 2:0.

„Hráčům jsme zdůrazňovali, že ve druhém poločase není nic vyhraného, že musíme pokračovat stejným způsobem. Rozhodující byla také naše reakce na styl soupeře. Na začátku nás zaskočil v jiném rozestavení, měli jsme s ním problémy na stranách,“ přiznal po utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek. „Viděl jsem na naší straně zaťaté mužstvo, správně zareagovalo na porážku s Libercem. Pomohli tomu hráči, kteří se vrátili do sestavy (Hranáč, Dweh, Červ, Chorý). V nadsázce jsme byli týmem, který když se rozhodne vyhrát, vyhraje. Uplatnili jsme evropské zkušenosti, co nabíráme za pochodu,“ ocenil postup do semifinále MOL Cupu.

Kopicova role se v čase mění. Pod Pavlem Vrbou nastupoval s mnohem ofenzivnějšími úkoly, titulovou sezonu 2017/18 završil s bilancí 6+12 a oceněním pro nejlepšího hráče ligy. O šest let později musí hrát zodpovědněji, na pravé straně pod Koubkem víc brání a pomáhá tříobráncové zadní linii. V Jablonci se trefil popáté v sezoně, na ligový gól ale stále čeká. Souaré ve druhé půli zvýšil na 3:0 a stvrdil postup, plzeňská křídla zápas rozhodla. „Oba naše kraje byly výborné, Honzu vyhlásili nejlepším hráčem utkání. Byli jedněmi z rozhodujících elementů,“ dodal spokojený Koubek.

Plzeň uzpůsobila taktiku hrbolatému terénu, na kterém nejde příliš kombinovat po zemi. Kopicem a Souarém ucpala strany hřiště, vzadu spoléhala na trojku Dweh, Hranáč, Jemelka. Vysoké balony létaly nahoru zejména na Chorého, případně Vydru, pod nimi je sbíral Šulc. Domácí naopak nastoupili ve čtyřce vzadu s rozestavením 4–3–3.

Jako první mohl udeřit Jablonec už ve 2. minutě po chytrém krouceném rohu přímo do brány. Jedlička měl plno práce, aby těžký balon udržel před čarou. Po půlhodině se zaskvěl znovu plzeňský gólman, když vytáhl dělovku kapitána Miloše Kratochvíla. Žádný gól ale domácí neslavili, naopak Viktoria se prosadila třikrát a prošla mezi nejlepší čtyřku.

„Do třicáté minuty šlo o vyrovnaný zápas. Hráli jsme tak, jak chtěli, ze zabezpečené obrany, čekat na brejky a standardky. Pak si ale dáme vlastní branku, pět minut nato zaspí Štěpánek při bránění (Kopice). Takové chyby dělat nemůžeme. Hra není špatná, ale dopouštíme se individuálních chyb a sráží to náš výkon. V poločase bylo po zápase,“ mrzelo jabloneckého kouče Radoslava Látala.

V semifinále do Plzně přijede Zlín, ve druhém ve středu zabojuje Opava s favorizovanou Spartou. V případě papírově očekávaného finále mezi Plzní a letenským týmem se bude hrát také na západě Čech. „Určitě je výhodou hrát se Zlínem doma, ale zvedám varovný prst. Naposledy s námi ukázal kvalitu, je to nebezpečný soupeř. Čeká nás těžké utkání a musíme se zkoncentrovat jako nyní,“ upozornil Koubek.

V Plzni se zisk domácího poháru, který v novodobé historii vyhrála pouze v sezoně 2009/10 na začátku první éry kouče Vrby, bere jako jeden z významných cílů jara. Pro celkového šampiona čeká zajímavý a lákavý bonus – vítěz bude automaticky hrát nejméně letní 3. předkolo Evropské ligy, za určité konstelace se může posunout i do čtvrtého, což by znamenalo jistotu minimálně základní skupiny Konferenční ligy.