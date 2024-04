Plzeň na čtvrtfinále MOL Cupu vyhlíží návrat lídrů. Jablonec je zdemolovaný

Viktoria schytala po reprezentační pauze tvrdou ťafku. Třetí celek FORTUNA:LIGY doma vycvičil Liberec. Sobotní prohru mohou Západočeši rychle odčinit, v úterý jedou do Jablonce pro postup do semifinále MOL Cupu. „Chyby si řekneme, rozebereme u videa a hned je hodíme za hlavu,“ řekl kapitán Lukáš Hejda. Výpadek s Libercem nebyl tak zásadní, možná už ve sprše na něj hráči zapomněli. Okamžitě přepnuli a soustředí myšlenky na úterní pohárový výjezd.

Plzeň v sobotu nevypadala dobře, v obměněné sestavě mužstvo stály zápas zbytečné chyby v defenzivě. Scházeli nemocný Robin Hranáč a unavený Sampson Dweh, s nimiž je zadní trojka mnohem kompaktnější. „Robin se z reprezentačního srazu vrátil nemocný, nikoliv zraněný. Děláme všechno pro to, aby byl v úterý k dispozici. Sampson (Dweh) byl v sobotu nepoužitelný, ale už se snad oklepe z cesty,“ věřil po sobotní prohře trenér Miroslav Koubek. „Možná je dobře, že hrajeme hned v úterý,“ doplnil trenéra Hejda, aby se mužstvo v první prohře roku 2024 tolik nebabralo.

Po úderu do obličeje musel s Libercem střídat Mosquera. Pád nevypadal vůbec dobře. Jeho tělo se chvíli po dopadu na zem nepřirozeně škubalo v křečích. Kolumbijský křídelník se naštěstí oklepal, nicméně na úterý stoprocentně k dispozici nebude. Naopak se vrátí dva důležité členové základu – pro sobotní ligu vykartovaní Lukáš Červ a Tomáš Chorý, velitel západočeské ofenzivy.

„Plzeň má do čeho sáhnout. Chorý a Červ stoprocentně nastoupí a budou odpočinutí. Kůži nedáme lacino, ale víme, že jsou teď naše problémy obrovské,“ naznačil jablonecký trenér Radoslav Látal.

Severočeši padli v sobotu 0:2 v Ďolíčku s Bohemians, ztráty v jejich kádru jsou mnohem významnější. Pro úterní pohár je mimo hned sedm hráčů, kteří by mohli patřit do základu. Hurtado je v osmizápasovém trestu, zdravotní problémy trápí Polidara, Drchala, Pleštila, Černáka, Krulicha a Nebylu, k dispozici není ani mladý útočník Náprstek. „Třeba bude muset Hübschman do brány,“ hořce vtipkují v klubu.

Na pohárové čtvrtfinále už byly oba soupeři na hřišti v Jablonci nastoupení na konci února, zápas ale znemožnila hustá mlha. Odložený termín zastihl domácí v těžké personální krizi. „Proti Bohemce jsme stáhli Jana Chramostu, protože se celý týden potýká s nachlazením, hrál pod prášky. Moc se nám to nelepší, Černák přijel z reprezentačního srazu jednadvacítky se svalovým zraněním. Nebyla a Polidar jsou dlouhodobější zranění, na delší dobu se teď zranil také Drchal, který má vyhozenou klíční kost. Je to špatné. Budeme si muset nějak pomoct,“ zoufal si Látal.

Absence Jablonce: Hurtado (trest), Polidar, Černák, Nebyla, Drchal, Pleštil, Krulich, Náprstek

Absence Plzně: Durosinmi, Jirka, Valenta, Mosquera