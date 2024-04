Ze Sparty šel strach vždy, říká strůjce památné opavské výhry Sedláček

Opava proti Spartě, naskakují vám vzpomínky na staré ligové bitvy?

„Přiznám se, že kdyby mi teď kamarád neposlal video Branek, bodů, vteřin ze 14. března 1999, kdy jsme Spartu doma porazili 2:1, tak mi ani nepřijde, že to je už 25 let! Taková doba. Nejkrásnější na tom všem byla atmosféra, lidi a obrovský boom. Na to vzpomínám nejraději. Že se vyhrálo nad Spartou, je krásné, ale není nic staršího než včerejší výhra.“

Ligu jste si za Opavu poprvé zahrál už v sedmnácti letech, když se do ligy dostala, ale i při vítězství nad Spartou jste byl ještě mladé ucho, je to tak?

„Ano, ještě jsem měl náušnici a vlasy. (usmívá se) Když jsem ty záběry viděl, s chutí jsem se zasmál, sám sebe jsem nepoznával. Za Spartu v tom zápase dával gól Míra Baranek. Chystám se mu video poslat, zavolat mu a zeptat se, jak jsou nachystaní. V té době měli obrovskou fotbalovou kvalitu. Jakýkoliv post bylo velké jméno, pojem, reprezentant. Šel z nich strach.“

Přesto jste zápas rozhodl parádní dělovkou v poslední minutě nastavení.

„Dělovka dobrá, ale když si pomítnu celý zápas, tak si jasně vzpomínám, že se mi nepovedl. Ale fotbal je takový, že když dáš v poslední minutě gól Spartě, tak se na všechno zapomene a jsi muž zápasu. Je to moment, který si uchovám jako jeden z těch sportovně nejzajímavějších.“

Tři sezony jste odehrál i ve Slavii (2000-02 a 2004/05), vybavíte si, kolikrát jste Spartu porazil?

„Se Slavií si právě nejsem jistý, jestli se to vůbec povedlo. Fakt nevím, neschovávám si ústřižky, kroniku nemám, žiju přítomností. Možná ještě jednou se Spartu porazit podařilo, ale to je asi všechno. Sparta byla vždycky hodně velká kvalita.“

Je i teď?

„Určitě. Sice fandím Slavii, ale obrovský respekt, jaký krok dopředu ve Spartě udělali. Výborně namixovaný tým, trenér Priske odvedl kus práce, dokážou vyhrávat těžké zápasy, jsou ošlehaní v pohárech. Stabilizovali se, trefují posily. Haraslín, Birmančevič, já mám třeba moc rád Kairinena. Jednoduše - vypadají velice dobře.“

Vy už teď pracujete v opavském basketbalu, jste správcem Víceúčelové haly. Vnímáte pohárový zápas proti Spartě jako fotbalový svátek? Oprášení úspěšných ligových let?

„Jednorázový, jednodenní. Lidí už na fotbal chodí méně, ve druhé lize je zájem logicky slabší. Ale tohle je pro nejvěrnější fandy odměna. I pro kluky je to svátek, ne každý den se hraje proti Spartě. Tak doufám, že Opava bude obstojným soupeřem, byť to reálně bude asi velký rozdíl. Nebo by měl být. Počítám, že Sparta přijede v plné palbě, nic nepodcení, je jasným favoritem.“

Budete v ochozech?

„Nebudu, mám basketbalové povinnosti. Ve čtvrtek hrajeme proti Nymburku, bude to velký zápas v rámci oslav osmi set let od založení města. Malé fotbalisty v opavské přípravce sice ještě trénuji, permanentku mám, ale fotbal stihnu málokdy. Nestěžuju si. S fotbalem jsem toho sice zažil hodně, ale prvního titulu jsem se paradoxně dočkal až loni v basketu. Ve fotbale jsem sbíral jen stříbra a s baskeťákama se naposledy povedlo senzační zlato. To pro mě byla krásná odměna.“