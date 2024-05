Oslavy Sparty? Nejsme naivní. Jejich titul není naše výhoda, říká Koubek

Co pro vás znamená hrát finále MOL Cupu?

„Jde o potvrzení naší dobré cesty, kterou jsme šli během sezony. Byli jsme úspěšní v Evropě a dostali se i v MOL Cupu do finále. Svědčí to o tom, že náš kolektiv prokazoval dlouhodobě dobrou výkonnost. Cesta poháry je vždy dlouhodobá.“

Je mužstvo připravené na zápas se Spartou? Poslední dvě utkání v ligové nadstavbě jste nevyhráli.

„To se teprve ukáže. Snažili jsme se uzpůsobit program, vytěžili kádr, abychom špetku sil ušetřili na pohár. Také z pohledu pondělního tréninku je mužstvo v pořádku.“

Nastoupí Václav Jemelka, který se zranil v sobotu proti Baníku?

„Není to vážné, ale uvidíme, zda finále stihne. Naštěstí se nepotvrdilo žádné fatální svalové zranění.“

Využijete toho, že Sparta přijede po oslavách ligového titulu?

„Sparta přijede v nejlepším rozložení, má obrovskou motivaci získat double. Téma jejich oslav na finále nebude mít žádný vliv. Když se vám podaří o víkendu vyhrát ligu, můžete slavit, jak chcete, ale hlava pracuje pozitivně. Hráči se stihnou dát dohromady, mají natěšenou hlavu, touží po další trofeji. Nejsme naivní, abychom si mysleli, že jejich titul je naše výhoda.“

Pomůže vám to, že jste naposledy na jaře Spartu doma jasně porazili 4:0?

„To je zajímavá otázka. Se Spartou jsme si dokázali dobře poradit i na podzim na Letné (Plzeň prohrála 1:2). Mladý Vitík vyhlavičkovával míč v posledních sekundách z prázdné brány, sahali jsme tam po remíze. Hlavně druhý poločas jsme předvedli dobrý výkon. Dokázali jsme si, že na Spartu umíme zahrát, to posiluje naše sebevědomí, jde o dobré zjištění do finále.“

Naposledy byl v Plzni po dvou žlutých vyloučený Ladislav Krejčí. Bude jedním z taktických záměrů pokusit se soupeře vyprovokovat?

„Tohle vyloučení vyplynulo ze situační věci. Hráč (Krejčí) měl kartu, pak dohrál jiný zákrok a byla z toho červená, tomu se někdy nevyhnete. Každý zápas je něčím speciální, jiný. Na nějaké vyloučení nebudeme spoléhat.“

Pomůže vám, že hrajete doma, i když tribuny budou pro fanoušky obou klubů rozdělené?

„Akusticky to nebude mít žádnou výhodu, ale určitě v tom, pokud jde o znalost hřiště. Třeba prostorové vnímání, to je výhoda na naší straně.“

Bude zásadní eliminovat útočnou trojici Kuchta, Birmančevič, Haraslín?

„Klobouk dolů před chlapci, co na hřišti předvádí, sypou to tam. Musíme podat vynikající výkon po taktické stránce, pokusit se to proti nim zvládnout. Na každého existuje protizbraň, ale musíte to na hřišti předvést, provést. Celkem se nám proti nim naposledy dařilo, uvidíme, jak na to navážeme. Schéma Sparty je dané propracovanými automatismy. Hraje pořád stejně, ale přesto stále vítězí. Dovednosti mají hráči vepředu hlavně po technické stránce, co se týká jejich herní inteligence, pohybové kultury, v tom jsou nadstandardní. Víme o tom, možná to vědí všichni její soupeři, ale přesto je Spatra mistrem na základě rozdílu právě na útočných pozicích.“

Dá se utkání přirovnat ke čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině?

„Náročností zcela určitě, ta se bude podobat tomu, co jsme zažili s italským mužstvem. Po herní stránce ale bude utkání trošku jiné, má jiné zabarvení. Jde o finále, s Fiorentinou šlo o čtvrtfinále, v tom je rozdíl. Máme krůček k tomu něco zvednout nad hlavu, to je naše maximální motivace.“