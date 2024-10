Ostuda Slovácka v Kroměříží, tým vedl asistent. Havlík: Máme problémy

Sláva Kroměříži, která sejmula po Karviné dalšího prvoligistu a může se těšit na další fotbalový svátek. Nicméně je ostuda Slovácka, že předvedlo na hřišti lídra MSFL tak hanebný výkon podepřený porážkou 1:3 a vyřazením z MOL Cupu. Zdá se, že vyhazov trenéra Romana Westa nic nevyřešil. „Asi se dostáváme trošku do problémů,“ připustil záložník Marek Havlík, jenž odehrál kompletní minutáž.

Mužstvo nově koučoval asistent Jan Baránek (oficiálně je hlavním trenérem Jan Palinek) a žádný progres nenastal. Spíš naopak. „Sami jsme se do toho dostali a sami se z toho musíme dostat ven,“ pokrčil rameny Havlík. „Je to pořádná facka,“ dodal ke krachu ve třetím kole.

Za Slovácko, aktuálně osmý tým Chance Ligy, nenastoupilo po debaklu 0:4 v Liberci a následném Westově konci žádné béčko. Jasně, v sestavě byli také obvyklí náhradníci, ale pořád zkušení borci s praxí z nejvyšší soutěže. Zápas proti poloprofesionálům měli jednoznačně zvládnout, ukázat, že jsou fotbalově výš. Nic z toho se nekonalo.

Nevytáhli se ani členové jádra mužstva, kteří stáli za odvoláním předchozího trenéra. Vedení jim šlo na ruku, ovšem v poháru přišel další výbuch. „Kroměříž má dobrý tým, na úrovni druhé ligy,“ mínil středopolař Havlík. „Začátek jsme neměli špatný, ale pak jim narostlo sebevědomí díky našim pár ztrátám, nějakým standardkám a prvnímu gólu. My jsme se trápili,“ povzdechl si. Mimochodem, právě kroměřížský dres oblékal záložník před lety, než přestoupil do Uherského Hradiště. „Vzpomněl jsem si na to. Měl jsem tu hodně známých, rodinu,“ popsal.

Další zajímavost: Vítězný gól vstřelil střídající Patrik Červenka, syn zlínského kouče Bronislava Červenky, jenž nedávno vedl právě Kroměříž i svého potomka. Nyní se stal jedním ze tří gólových katů favorita. „Měli jsme se víc tlačit do šestnáctky. Chybělo víc pohybu. Někdy je porážka k něčemu dobrá, tak doufám, že nás to trošku vyfackovalo a probereme se,“ dodal Havlík s tím, že Westovo odvolání nikdo z mančaftu hned po návratu z Liberce nečekal. „My teď máme problémy sami se sebou.“

Šanci na nápravu posledních hříchů dostane Slovácko v neděli, kdy hostí Viktorii Plzeň. Opět s Baránkem a Palinkem na lavičce. Nový trenér podle všeho dorazí až v zimní pauze. Stále je hlavním kandidátem Ondřej Smetana z Ružomberku.