Krach Liberce v poháru. Vypadlo i Slovácko, přestřelka Plzně v Ústí

Kroměříž v této pohárové sezoně vyřadila už druhé prvoligové mužstvo. V předchozím kole aktuální lídr MSFL, moravské části třetí ligy, překvapivě postoupil po vítězství 1:0 přes Karvinou.

Další prvoligové celky ve středu roli favorita ve venkovních zápasech zvládly a postoupily do osmifinále. Finalista minulé sezony MOL Cupu Plzeň přestřílela Ústí nad Labem 4:3. Bohemians 1905 zvítězili nad Vyškovem 1:0 stejně jako Hradec Králové v Praze na stadionu Loka. Mladá Boleslav vyhrála v Polici nad Metují 3:1, Teplice stejným poměrem porazily Líšeň a Ostrava totožným výsledkem zdolala Varnsdorf. Pardubice po sobotní trenérské změně zvítězily 2:1 v Zápech a Olomouc triumfovala 2:0 na Žižkově.

Slovácko po odvolání Westa převzal dosavadní asistent Jan Palinek, který byl ale v zápise o utkání vedoucím mužstva a role trenéra při zápase oficiálně připadla Janu Baránkovi. Pozměněný realizační tým postavil v Kroměříži silnou základní sestavu, favorit ale zahazoval šance a po víkendovém debaklu 0:4 v Liberci si připsal další velký neúspěch.

Liberecký trenér Radoslav Kováč postavil až na náhradního brankáře prakticky nejsilnější sestavu, ani to ale jeho svěřencům k očekávanému postupu nepomohlo. Třetí celek MSFL rozhodl utkání v 58. minutě, kdy Ondřej Moučka suverénně proměnil penaltu. Ambiciózní Slovan po nedávném historickém debaklu 0:5 v ligovém derby se sousedním Jabloncem utrpěl další hořkou porážku.

„Je to obrovské zklamání. Nechtěli jsme nic podcenit a podle toho také vypadala sestava. Nenechali jsme nikoho odpočívat, čekali jsme, že to zvládneme. Náš výkon v ofenzivě mě zklamal. Nechci moc kritizovat, samozřejmě průšvih to je, ale kluci teď dostávají nálože. Je potřeba zvednout hlavy a zvládnout (víkendové) utkání v Českých Budějovicích,“ řekl Kováč.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek po nedělním ligovém vítězství 1:0 nad Spartou na stadionu třetiligového Ústí nad Labem nasadil náhradníky. Dvakrát skóroval Daniel Vašulín a když zvýšil v 56. minutě na 4:1, zdálo se rozhodnuto. Někdejší prvoligový celek však v závěru dvěma góly snížil a nebyl daleko od senzačního vyrovnání. Poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě kapitán Viktorie Lukáš Hejda, ale už v 28. minutě musel pro zranění střídat.

Po změně na lavičce nastoupily také Pardubice, nový kouč David Střihavka ale mužstvo po odvolání Jiřího Saňáka ještě nevedl. Východočeši na stadionu třetiligových Záp dali šanci trenérovi rezervy Dušanu Žmolíkovi a hráčům širšího kádru, přesto po obratu zvítězili 2:1.

Na postup se nadřel i Baník Ostrava. Čtvrtý celek nejvyšší soutěže dal na stadionu posledního týmu druhé ligy Varnsdorfu vítězný gól až v 80. minutě, kdy se přímo z rohového kopu trefil střídající Brazilec Ewerton.

Bohemians 1905 se proti Vyškovu v jeho azylu v Drnovicích dlouho střelecky trápili. Zápas ve prospěch favorizovaných Pražanů proti třetímu celku druhé nejvyšší soutěže rozhodl až v 82. minutě dorážkou střídající Aleš Čermák. O jedinou branku zvítězil i Hradec Králové v Praze nad třetiligovým Lokem. Po půlhodině hry se prosadil Adam Griger.

Teplicím v Brně proti druholigové Líšni pomohly k vítězství 3:1 hned dva vlastní góly domácích. Divizní Police nad Metují držela proti Mladé Boleslavi v poločase senzační remízu 1:1, po změně stran už účastník hlavní fáze Konferenční ligy dvěma brankami rozhodl. Olomouc stejně jako vloni ve 3. kole zvítězila v Praze na Žižkově. Před rokem vyhrála nad Viktorií 1:0, tentokrát dala aktuálně čtvrtému celku druhé ligy ještě o gól více.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Vyškov - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)

Branka: 82. Čermák. ČK: 90.+1 Piško (Vyškov)

Sestava Bohemians: Reichl - Křapka, Petrák, Vondra - A. Kadlec (60. Kovařík), Jánoš (60. Hůlka), Novák (60. Čermák), Shejbal (80. Vala) - Hrubý - Zeman, Drchal (75. Matoušek). Trenér: Veselý

Kroměříž - 1. FC Slovácko 3:1 (1:0)

Branky: 38. Moučka, 78. Červenka, 90.+5 Bartoš - 87. Kozák

Sestava Slovácka: Fryšták - Blahút, Vaško, Břečka, Reinberk (46. Sinjavskij) - Souček (46. Trávník) - Petržela (60. Krmenčík), Křišťan (60. Kim Sung-pin), Havlík, Juroška (77. Kvasina) - Kozák. Trenér: Baránek

Zápy - FK Pardubice 1:2 (1:1)

Branky: 3. Duben - 9. Fousek, 58. Zifčák

Sestava Pardubic: Budinský - Svatoš (73. Zarate), Tecl, Koukola, Mareš - Halda (90.+2 Machů), Mukwelle - Fousek (46. Pandula), Darmovzal (90. Velasquez), Leipold (73. Miláček) - Zifčák. Trenér: Žmolík

Líšeň - FK Teplice 1:3 (1:1)

Branky: 24. Vlasák - 21. vlastní Ilko, 48. vlastní Otrísal, 84. Radosta. ČK: 60. Mionič - 67. Sedláček

Sestava Teplic: Němeček - Bílek (61. Urbanec), Mareček (46. Kričfaluši), Mičevič (86. Harušťák), Labík - Radosta, Havelka, Sedláček, Beránek - Vachoušek (76. Cykalo), Horský (61. Emmer)

Varnsdorf - Baník Ostrava 1:3 (0:1)

Branky: 57. Firbacher - 6. Buchta z pen., 80. Ewerton, 89. Kubala

Sestava Ostravy: Holec - Fukala, Chaluš, Pojezný (88. Aririerisim) - Juroška, Buchta (61. Boula), Rigo, Šín (61. Ewerton), Kpozo (61. Holzer) - Tanko (61. Prekop), Kubala. Trenér: Hapal

Police nad Metují - FK Mladá Boleslav 1:3 (1:1)

Branky: 45. Borůvka - 28. Jawo, 54. Mareček, 68. Žitný

Sestava M. Boleslavi: Mikulec - Fulnek (58. Kostka), Král, Králik - Sakala, Matějovský - Langhamer (77. Penner), Mareček, Stránský (58. Žitný) - Jawo (69. Buryán), Pulkrab (58. Vojta). Trenér: Brännström

Loko Praha - FC Hradec Králové 0:1 (0:1)

Branka: 31. Griger

Sestava Hradce: Vízek - Klíma, Kodeš, Spáčil - Pudhorocký (65. Harazim), Dancák (46. Kaštánek), Samek, Krejčí - Juliš (56. Náprstek), Pilař (56. Mihálik) - Griger (46. Koubek). Trenér: Horejš

Opava - Zlín 1:2 (1:1)

Branky: 33. Omale - 39. Načkebija, 64. Bránecký

Ústí nad Labem - Viktoria Plzeň 3:4 (1:3)

Branky: 16. Richter, 83. Černý, 85. Novotný - 13. a 56. Vašulín, 18. Kopic, 45.+1 Paluska

Sestava Plzně: Tvrdoň - Paluska, Hejda (28. Markovič), Jemelka (46. Dweh) - Kopic, Sojka, Valenta, Mosquera (88. Havel) - Jirka (72. Ricardinho), Panoš (72. Slončík) - Vašulín. Trenér: Koubek

Hlučín - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 58. Moučka z pen.

Sestava Liberce: Krajčírik - Halinský, Plechatý (61. Ševínský), Purzitidis - Ghali (75. Icha), Varfolomejev, Hlavatý, Preisler - Višinský (81. Dulay), Tupta (75. Kok) - Letenay (61. Nyarko). Trenér: Kováč

Viktoria Žižkov - Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branky: 7. Šíp, 83. Emmanuel.

Sestava Olomouce: Stoppen - Chvátal, Dohnálek, Vraštil, Elbel - Spáčil (62. Langer), Dele - Navrátil (72. Vodháněl), Zorvan (46. Fiala), Šíp (81. Emmanuel) - Muritala (62. Mikulenka). Trenér: Janotka