Sparta načrtla plán s mladíky: Vydra a Ševínský? Hrát bude jen jeden

Jestli nastoupí jeden, druhý zůstane mimo hru. Sparta si dopředu načrtla plán, jak v aktuálním programu využije dvojici mladíků Adam Ševínský, Patrik Vydra. V úterním osmifinále MOL Cupu na domácím hřišti proti Dukle (18.00) nejspíš naskočí do základní sestavy první z nich, jenž nahradí stopera Filipa Panáka. Na pozici číslo šest se pak pravděpodobně vrátí Kaan Kairinen.

V reakci na zpackaný podzim Sparty se vrátili zpátky do Prahy. Letenští si předčasně stáhli z hostování dva defenzivní hráče. Přitom stoper Adam Ševínský prožil povedené angažmá v Liberci, stejně tak středopolař Patrik Vydra v Mladé Boleslavi.

Oba mládežničtí reprezentanti měli herní vytížení, patřili do základní sestavy. Proto se řešilo, jestli je jejich stažení správný krok. „Rozebírali jsme zleva i zprava, co bude nejlepší pro jejich vývoj,“ líčil Tomáš Rosický, sportovní ředitel, na lednové tiskové konferenci.

„Řekli jsme si, že teď je dobré načasování, abychom je zapracovali do kádru. Hostování by jim neuškodilo, ale cítíme, že mohou dát mužstvu něco, co mu chybělo,“ pokračoval v odůvodnění.

Jako první se po zimní přípravě dostal do akce Ševínský. Dvacetiletý střední obránce zvládl premiéru v Lize mistrů, na hřišti Leverkusenu (0:2) sváděl osobní souboje s útočníkem Patrikem Schickem nebo německým talentem Florianem Wirtzem. „Udělal mi velkou radost. Jsem naprosto spokojený s tím, co předvedl,“ uvedl trenér Lars Friis na adresu mladého hráče.

Ševínského šance v poháru

Ale pak přišla měsíční odmlka, Ševínský vynechal všechny čtyři jarní zápasy v Chance Lize. Jeho šance s velkou pravděpodobností podle deníku Sport přijde v utkání proti Dukle v osmifinále MOL Cupu, kdy by měl v základní sestavě nahradit kapitána Filipa Panáka.

Zkušený stoper zvládl v sobotu kompletní utkání proti Českým Budějovicím (2:1). „S celým staffem, s trenérem, Chrisem Clarupem (vedoucí fyzické přípravy), Tomášem Malým (kondiční trenér) máme nastavený nějaký program. Nechtějí, abych hrál tři zápasy týdně,“ vysvětlil Panák v lednovém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

To se ovšem pravidelně dělo na podzim, kdy se Sparta protlačila do Ligy mistrů. Devětadvacetiletý hráč zaznamenal dohromady napříč všemi soutěžemi třiadvacet startů. „Bylo na jeho výkonech znát, že je přetížený,“ poznamenal Petr Ruman, expert deníku Sport.

Panák proti Dynamu po individuálním průniku asistoval u gólu Qazima Laciho. Tentokrát by měl přenechat prostor právě Ševínskému.

Vydra na lavičce? Důvodem je...

A s jeho nasazením úzce souvisí i situace ve středu zálohy, kam patří Vydra. Jednadvacetiletý hráč naskočil na jaře do třech ligových utkání, proti Slovácku (2:0) a Hradci Králové (3:0) šel na hřiště ze střídačky. Naposledy proti Českým Budějovicím nastoupil poprvé v základní sestavě místo Kaana Kairinena, finského reprezentanta.

„Měl jsem podobné úkoly jako Kaan – držet pozici šestky a dávat balony na střední záložníky přede mnou. Snažil jsem se diktovat tempo hry, občas to vyšlo, jindy ne. Tak to je,“ ohodnotil Vydra svůj sobotní výkon pro klubový web.

Proti Dukle nejspíš začne na střídačce. Sparta si dopředu naplánovala, že v aktuálním programu tří utkání za týden využije vždy jen jednoho z mladé dvojice Ševínský a Vydra. Důvodem je, aby se na pozici středního obránce nebo defenzivního záložníka objevil jeden z klíčových a zkušených hráčů. Proti Dynamu šlo o Panáka, s Duklou by měl zastat důležitou roli Kairinen.

Sparta bude se změnami v sestavě usilovat o postup mezi nejlepší osmičku, který v minulé sezoně ovládla. Ve finále zdolala Plzeň 2:1 v prodloužení gólem Veljka Birmančeviče.