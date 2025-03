Střihavka cítí zlepšení, odhodil negativitu. Pomůže talent a Kalabiška?

Prohra se ctí. To je jediný progres, kterým se v Pardubicích mohou chlácholit. Ne, ani pohárový zápas s Baníkem (0:2) nenabídl první pozitivní výsledek, nebo alespoň první gól tristního jara. Přesto trenér David Střihavka cítí, že se něco láme. Jak hodlá východočeský klub mířící do baráže spravit? Ten úplně základní cíl není ani bodovat, jako spíš vstřelit gól.

Skromná ofenziva, dobře fungující defenziva. Tak působily Pardubice po příchodu Davida Střihavky na podzim. Na začátku jara spadl tým na obou stranách hřiště na dno. A nyní? Zatímco s návratem obranných opor se zadní řady dávají jakžtakž do pořádku, ofenziva týmu stále nabízí je něco málo víc než nic.

Ligová série bez vstřeleného gólu momentálně činí 460 minut. Přidejme marné pohárové snažení a je to 550 minut. Dejme pryč vlastní gól Jana Mikuly a zjistíme, že hráč v dresu Pardubic naposledy vsítil branku před 695 minutami. Tím šťastlivcem byl Kamil Vacek a psal se 7. prosinec. Na týmu je deka a možná by stačil jen jeden nic neřešící gól, který by ji strhnul.

„Efekt by to mělo strašně velký. Ale potřebujeme si také vytvářet šance, to není tak že gól dáme z jedné v zápase. Musíme si vytvořit třeba čtyři, pak je procento úspěšnosti, že to proměníte. Ani na podzim jsme si nevytvářili tolik šancí,“ upozornil Střihavka přetrvávající problém.

Je to tak, situace se nedá házet na střeleckou smůlu. Východočeši nemají vylaďěnou předfinální fázi, takže se nemohou bavit ani o finální. Deset střel na bránu v pěti zápasech je žalostně málo.

Světýlka na konci tunelu

I přes další neúspěch přišel Střihavka mezi novináře viditelně méně zklamaný, než v předchozích zápasech, kdy se označoval za „zpráskaného psa“. Po delší době působil nadějeplným dojmem. „Chci být pozitivní. Trochu jsem si v sobě zpracoval emoce, byl jsem z toho hodně špatný. Opravdu teď věřím, že tým bude silný,“ řekl.

Zlepšení viděl i Pavel Hapal, který řekl: „Pardubice nás trápily běžecky, v tom vypadaly výborně.“ Tolikrát omílaná kondice, která už se v kontextu Střihavkových výroků po nástupu za Jiřího Saňáka bude mladému trenérovi připomínat zřejmě dlouho, se podle všeho zlepšuje. „Nebyli jsme na tom kondičně dobře. Půlka týmu byla popadaná. Teď je to na dobré cestě, ale není to tam, kde chceme být,“ přiznal.

Co další věci, od kterých se chce odrazit? Pár experimentů s hráči – tvrdý Švýcar Louis Lurvink na defenzivním záložníkovi, rychlý levý bek Ryan Mahuta na pravém křídle. Hodně pozitivně v klubu v současnosti rezonují v klubu především dvě další jména. Tím prvním je Filip Šancl. Mladíka hostujícího ze Slavie označil už v Teplicích trenér jako světýlko na konci tunelu. Kreativní záložník rád bere odpovědnost na sebe, chodí s balonem nahoru, tvoří. „Byly tam momenty, kdy jsme se na lavičce i usmívali,“ prohodil Střihavka po Baníku.

Zatímco Šancla teprve pardubičtí a vlastně i čeští fanoušci poznávají, jméno navrátilce Jana Kalabišky zná skoro každý. Po hrozném zranění z podzimu je definitivně zpět. A proti fyzicky nabušenému Baníku dokonce zvládl celých devadesát minut. A solidních.

„Cítím se hrozně, jsem hodně unavený,“ smál se ihned po zápase. „Posledních deset minut jsem se trochu protrápil, ale potřebuji to do sebe dostat. Jsou tu noví mladí kluci, jsou šikovní s balonem. Jsem tu nejstarší a měl bych být trochu mentor, ačkoliv víc namluví Kamil Vacek. Ale jednotlivě se jim na trénincích snažím radit,“ dodal osmatřicetiletý matador.

Změny, o kterých se nedávno spekulovalo a o které žádají i fanoušci v ochozech, zřejmě momentálně nejsou na stole. Tým dělá kroky dopředu, ačkoliv extrémně pomalé. Los se s Východočechy nemaže, hned v neděli přivítají ve formě hrající Plzeň. Hlavním úkoly jsou jasné – neudělat ostudu, nabrat si herní sebevědomí a v nejlepším vsítit první jarní branku. A to vše využít k následujícímu zápasu, který pardubičtí funkcionáři zřejmě s velkým předstihem vyhlížejí – domácí partii s Duklou.